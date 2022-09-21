Миколенко пожартував з гравця Шотландії, який став винуватцем його травми в Евертоні

Віталій Миколенко перебуває у збірній України, але не допоможе "синьо-жовтим" у першому матчі проти Шотландії. Лівий захисник отримав травму у грі за Евертон.

Миколенко: Він сказав, що це тактика перед матчем

Фланговий оборонець відчув дискомфорт наприкінці крайньої гри проти Вест Хема (1:0). Віталій Миколенко потрапив у заявку України на матч проти Шотландії у Лізі націй, але його участь у ній практично неможлива.

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Футболіст розповів деталі моменту отримання травми. Цікаво, що у цьому епізоді задіяний захисник збірної Шотландії та одноклубник українця Натан Паттерсон. Миколенко вирішив поглузувати з партнера по Евертоні.

У них не гратиме Робертсон. За останні 4 місяці я не думаю, що багато що змінилось. Можливо, у когось трохи більше чи менше ігрової практики стало. Стежу лише за своїм одноклубником Паттерсоном, він у дуже хорошій формі. Коли я травмувався, то він мені пас віддавав. Він сказав, що це тактика перед матчем, що він вже думав про наступну зустріч за збірну. Трошки пожартували. І він, і я в хорошому настрої,

– сказав Миколенко.

Перша зустріч України та Шотландії стартує 21 вересня о 21:45, а другий поєдинок у Лізі націй між цими збірними відбудеться вже 27 вересня о цей же годині.

Відзначимо, що у таборі "синьо-жовтих" є ще один футболіст, який із травмою потрапив у заявку на гру. Це Віктор Коваленко, який теж трамвувався в останній грі Спеції, а на одному з тренувань збірної ще й потягнув ногу.