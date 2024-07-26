Різниця у віці вражає: хто став наймолодшим і найстаршим учасником Олімпіади-2024

У п'ятницю, 26 липня, відбудеться офіційне відкриття Олімпійських ігор-2024. Змагання триватимуть до 11 серпня й на них буде розіграно 329 комплектів нагород у 32 видах спорту.

За них змагатимуться майже 11 тисяч атлетів. 24 Канал проаналізував вік усіх спортсменів Ігор у Парижі.

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Жодних вікових обмежень

Виявляється найстарша спортсменка на Олімпіаді-2024 у 5,5 раза старша за наймолодшу учасницю ігор у Парижі. Мова йде про 61-річну кінну вершницю з Канади Джил Ірвінг та 11-річну китайську скейтбордистку Чжен Хаохао.

Різниця між ними сягає шалені 50 років. До прикладу найдосвідченішій представниці України на Олімпійських іграх Олені Костевич – лише 39.

Наша титулована стрільчиня до Парижу вже мала за плечима участь у п'ятьох Олімпіадах, де здобула "золото" та три "бронзи". Щодо наймолодшого представника нашої країни, то ним став стрибун у воду Марк Гриценко. Юнак увійшов у топ-5 джуніорів турніру в Парижі.

Найстарші учасники Ігор-2024

Джил Ірвінг – 61 рік (кінний спорт) Маріо Деслор'є – 59 (кінний спорт) Чжіїн Цзен – 58 (настільний теніс) Карл Гестер – 57 (кінний спорт) Ніно Салуквадзе – 55 (стрільба з пістолета)

. Ніно Салуквадзе на змаганнях у Парижі повторить абсолютний рекорд за кількістю участі в Олімпіадах. Ігри в Парижі стануть десятими в її кар'єрі.

Наймолодші учасники Олімпіади-2024

Чжен Хаохао – 11 років (скейтбординг)

Фей Еберт – 14 (скейтбординг)

Дінідхі Десінгу – 14 (плавання)

Марк Гриценко – 14 (стрибки у воду)

Скай Браун – 16 (скейтбординг)

Хто є абсолютними рекордсменами Олімпійських ігор

Проте абсолютні вікові рекорди у столиці Франції цього разу не будуть побиті. Вони вже тримаються понад 100 років, хоча цього разу наймолодша учасниця дуже наблизилася до цього статусу.

Найстаршим учасником в історії Олімпіад є шведський стрілець Оскар Сван. В Антверпені-1920 він не тільки брав участь у змаганнях, а й здобув срібну медаль. На той момент дідусю було 72 роки 280 днів. Загалом швед тричі ставав олімпійським чемпіоном, і, що цікаво, стільки ж разів вигравав Ігри також його син Альфред, з яким вони разом виступали.

Наймолодший же учасник Олімпіади в Парижі був набагато ближчим до побиття рекорду, але цього також не станеться. Пальму першості з 1896 року утримує грецький гімнаст Дімітріос Лундрас. Він в Афінах у віці 10 років і 7 місяців не тільки брав участь, а й зміг завоювати бронзову медаль у командних змаганнях.

Зазначимо, що офіційна церемонія відкриття Ігор-2024 розпочнеться о 20:30. За цими подіями в онлайн режимі можна буде стежити на сайті 24 Каналу.