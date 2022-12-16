Мессі назвав футболіста-відкриття збірної Аргентини на ЧС-2022

Збірна Аргентина у кроці від звання чемпіонів світу-2022. Капітан команди Ліонель Мессі розповів, хто особисто для нього став справжньою знахідкою у його команді під час Мундіалю.

35-річний нападник збірної Аргентини зробив солідний внесок у переможний шлях команди на Мундіалі у Катарі. Лео відзначився у ворота майже усіх суперників, не засмучував лише голкіпера Польщі.

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Мессі: Ніхто й уявити не міг

Однак Мессі назвав свого фаворита в аргентинській команді, який несподівано для усіх розкрився на ЧС-2022. Для Ліонеля таким футболістом став 22-річний форвард Хуліан Альварес.

Ніхто й уявити не міг, що Хуліан проявить себе таким важливим гравцем для нас. Допомога, яку він нам надав, можна назвати абсолютно вражаючою. Він екстраординарний протягом усього чемпіонату світу, але особливо виділявся у матчі з Хорватією. Він керував грою, боровся, творив моменти, бився за команду. Для нас він став дивовижним відкриттям. Він заслужив на все це. Він чудовий хлопець,

– сказав Мессі.

Футболіст Манчестер Сіті, який повернувся з оренди з Рівер Плейта, взяв участь в усіх п'яти матчах за збірну у Катарі.

За зіграний час Альварес забив 4 голи та віддав одну результативну передачу.

Це не лише знахідка для збірної Аргентини, а й для МанСіті.

Що відомо про відкриття для Ліонеля Мессі

До 31 січня 2022 року виступав виключно у рідній Аргентині. Здавалось, що той день переверну кар'єру Альвареса з ніг на голову. Але не встиг Хуліан перейти в МанСіті, як вже наступного дня повернувся в оренду в аргентинський Рівер Плейт.

7 липня того ж року Альварес знову прибув у розташування МанСіті та вже нікуди не вирушав в оренду.

Контракт Альвареса з "містянами"розрахований до кінця червня 2027 року.

Фінал ЧС-2022 Аргентина – Франція відбудеться 18 грудня о 17:00 (за Києвом).