Маркевич оцінив шанси Шахтаря та Дніпра-1 на чемпіонство в УПЛ

Чемпіонська боротьба між Шахтарем та Дніпром-1 з кожним туром УПЛ лише загострюється. Легендарний наставник Мирон Маркевич поділився думками щодо можливого чемпіона України-2022/2023.

Після 25 турів турнірну таблицю УПЛ продовжує очолювати Шахтар. Навіть втрачені очки у грі проти Олександрії, з якою розписали мирову 1:1, не завадили "гірникам" утримати перше місце.

До теми Дніпро-1 тепер фаворит у боротьбі за чемпіонство: як виглядає турнірна таблиця УПЛ після 25 туру

Перевага команди Ігоря Йовічевіча над другим Дніпром-1 складає лише 3 бали, а це ціна однієї перемоги. Але у дніпрян ще є гра у запасі.

У крайньому турі підопічні Олександра Кучера вирвали перемогу у Чорноморця 1:2. Переможний гол забив головний нападник команди та української першості Артем Довбик.

Навіть легенда не зробить сміливих прогнозів

Колишній тренер Металіста та Дніпра Мирон Маркевич розповів, що думає про те, хто стане чемпіон України у сезоні-2022/2023. Легендарний наставник не став виділяти одного із двох клубів.

У Дніпра-1 абсолютно рівні шанси із Шахтарем стати чемпіонами. Думаю, чемпіонат виграє той, хто матиме більше бажання,

– заявив Маркевич.

Однак Дніпру-1 ще потрібно втримати бодай друге місце, на яке претендує Зоря. Луганський колектив поступається дніпрянам лише 2 очками. Натомість четверте Динамо має у своєму активі 50 балів, а це на 5 пунктів менше, аніж має Зоря.

Ймовірно, що боротьба за чемпіонство триватиме виключно між Шахтарем та Дніпром-1.

Цікаво, що у 29-му турі УПЛ відбудеться очна зустріч цих двох клубів, яка може остаточно визначити чемпіона України ще за тур до закінчення поточного сезону.

З ким зіграють команди у залишку сезону-2022/2023 в УПЛ?