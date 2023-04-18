Донька Шойгу, тренер Динамо та невдаха Ліги чемпіонів: хто зі спортсменів потрапив під санкції

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо санкцій проти російських спортсменів та чиновників.

У переліку 87 осіб, які потрапили під санкції РНБО від 15 квітня 2023 року. Це громадяни Росії, Білорусі та України, і вони пов'язані зі спортом. До кожного з них застосовано 15 видів обмежувальних заходів терміном від п'яти до 50 років.

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Серед найбільш знакових осіб, які потрапили в цей список – дворазова олімпійська чемпіонка Світлана Хоркіна. Або ж Ксенія Шойгу. Вона очолює федерацію тріатлону Росії. А також є донькою російського міністра оборони Сергія Шойгу. Також під санкції потрапив і президент федерації сучасного п`ятиборства Росії В‘ячеслав Амінов. Він, окрім того, ще й член наглядової ради ЦСКА. Загалом більшість російських спортсменів чи функціонерів – це якраз члени ЦСКА.

У списку також не менш відомий персонаж – Ігор Акінфєєв. Це воротар футбольного клубу ЦСКА, якому належить антирекорд Ліги чемпіонів за матчами з пропущеними голами – він пропускав голи в 43 матчах поспіль (85 голів). Також він двічі забивав голи у власні ворота в матчах Ліги чемпіонів.

Ще один відомий у минулому воротар – Сергій Овчинніков. Він, до слова, у 2028 – 2009 роках працював помічником тренера київського Динамо Юрія Сьоміна.

Щодо тенісистки Анастасії Гасанової, то вона відома тим, що наприкінці 2022 року відкрито виступила з кремлівськими "виправданнями" війни в Україні. Але в WTA навіть після цього не наважилися відсторонити її від змагань. При цьому що до 2014 року Гасанова тренувалася в Одесі. І навіть до початку сезону 2022 року вона готувалася в Києві.

Хто з росіян потрапив під санкції РНБО 15 квітня 2023 року

Футбол: Ігор Акінфєєв, Юрій Газинський, Веніамін Мандрикін, Дініяр Білялетдінов, Сергій Овчинніков.

Фігурне катання: Ілля Авербух, Микита Кацалапов, Єлизавета Туктамишева, Іван Букін, Олександра Бойкова, Олександр Галлямов, Марк Кондратюк, Дмитро Козловський, Олена Косторна, Олександр Самарін, Євген Семененко, Олександра Степанова, Володимир Морозов, Микита Кацалапов

Спортивна гімнастика: Світлана Хоркіна, Артур Далалоян, Вікторія Лістунова, Марія Пасєка.

Легка атлетика: Юлія Гущина, Дмитро Тарабін.

Теніс: Анастасія Гасанова, Катерина Макарова, Олександра Поспєлова, Яна Сізікова, Аміна Аншба.

Хокей: Андрій Коваленко, Максим Кузнєцов, Олександр Кожевніков, Антон Бєлов

Бокс, єдиноборства: Михайло Кокляєв, Олексій Мазур, Олексій Папін, Артем Сусленков, Максим Чудаков, Максим Новосьолов, Аслан Лаппінагов, Вартерес Самургашев, Раміль Габбасов

Вітрильний спорт: Сергій Комісаров

Біатлон: Михайло Шашилов, Світлана Ішмуратова

Лижі: Вероніка Степанова

Плавання: Антон Чупков

Стрибки з трампліна: Євген Клімов

Веслування: Василина Степанова

Ковзани/шорт-трек: Микола Гуляєв

Скелелазіння: Катерина Баращук

Триатлон: глава Федерації триатлону Росії Ксенія Шойгу.

Сучасне п'ятиборство: глава Федерації сучасного п'ятиборства Росії В'ячеслав Амінов

Важливо! Це не вперше Україна накладає санкції на російських спортсменів. В грудні 2022 року Верховна Рада наклала санкції на 56 спортсменів – 55 росіян та українця Анатолія Тимощука.

Три представники в санкційному списку – громадяни Білорусі. Два з них мають відношення до спорту – це міністр спорту та туризму Сергій Ковальчук та легкоатлет Максим Недосєков. Третій – це сенатор Олег Романов.

Ще шестеро представників у санкційному списку – офіційно громадяни України. Це особи, які своїми діями відкрито підтримують збройну агресію Росії проти України: Сергій Гаврильчук, Михайло Голубович, Віктор Пудак, Даніїл Степанков, Володимир Тараненко та Микола Єрмоленко.