Хто пройде далі в Лізі Європи: Динамо чи Шахтар

У четвер, 18 лютого, стартує плей-офф Ліги Європи. За трофей з 32 командами змагатимуться і два українські клуби. Які їх шанси виграти титул? Та хто з них протримається довше?

Динамо та Шахтар стартують в Лізі Європи зі стадії 1/16 фіналу. До цього обидві команди виступали в Лізі чемпіонів, але за підсумками виступів посіли треті місця у своїх групах та вилетіли в Лігу Європи.

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У першому раунді плей-офф жереб був більш сприятливий до Шахтаря. Причина в тому, що "гірники" опинилися серед сіяних команд під час жеребкування, натомість Динамо потрапило в число несіяних. Відтак Шахтар поміряється силами з ізраїльським Маккабі (Тель-Авів), а на Динамо очікує протистояння з бельгійським Брюгге.

Зважаючи на рівні суперників, не дивно, що у Шахтаря більше шансів на прохід в 1/8 фіналу. У букмекерській компанії Favbet шанс донеччан на прохід в наступний раунд оцінили коефіцієнтом 1,24. Натомість у парі Динамо – Брюгге експерти більше шансів віддають саме бельгійській команді – 1,57 на прохід проти 2,54 на прохід Динамо.

Водночас щодо шансів виграти Лігу Європи, то шансів у Динамо вже більше, аніж у Брюгге. Хоча фаворитами у турнірі є англійські команди.

Тим цікавішою в такому випадку виглядає заочна дуель між українськими грандами – хто з них пройде далі в Лізі Європи. І тут теж перевага на боці "помаранчево-чорних". На те, що саме Шахтар закінчить турнір на більш пізній стадії, ставки приймають з коефіцієнтом 1,50. На те, що Динамо довше втримається в турнірі – 2,60.

Але було б цікаво, якби обидві команди дійшли до фіналу – 26 травня в Гданську. Україна вже одного разу була близька до цього, але тоді жереб звів Динамо та Шахтар у півфіналі. Переможцем пари вийшов Шахтар, який у підсумку і виграв Кубок УЄФА.