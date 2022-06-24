Хто переплюне Скрипника: Зоря зупинилась на трьох кандидатах на посаду тренера
Джерело:"ТаТоТаке"
Луганська Зоря ще досі не визначилась із наступником Віктора Скрипника на тренерському містку команди. Наразі клуб розглядає трьох претендентів.
Три цікаві варіанти для Зорі
За інформацією журналіста Михайла Співаковського, Зоря визначилась із трійкою кандидатів на цю посаду, серед них є навіть іноземний спеціаліст Патрік ван Леувен, який вже добре знайомий із Україною.
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Раніше 52-річний нідерландський спеціаліст очолював Академію Шахтаря.
Також серед претендентів на посаду головного тренера розглядають колишніх наставників Маріуполя та Динамо – Олександра Бабича та Олександра Хацкевича.
Запрошення останнього дозволить команді підсилитись гравцями Динамо, з якими добре знайомий білоруський фахівець.
Нагадаємо, що на початку червня Зоря залишилась без головного тренера. Віктор Скрипник перейшов до конкурента луганського клубу – у полтавську Ворсклу. Обидва клуби у новому сезоні гратимуть у єврокубках.
Що відомо про Бабича та Хацкевича
- Хацкевич із березня 2021 року перебуває без клубної роботи. Останнім клубом білоруса був російський Ротор Волгоград. У 2010 – 2011 роках був асистентом тренера у збірній України. Також попрацював з головною командою Білорусі.
- Бабич 6-го червня 2022 року очолював Кривбас, який з наступного сезону виступатиме в УПЛ. На чолі криворізької команди провів лише 9 матчів, у яких клуб не зазнав жодної поразки – 6 перемог та 3 мирові. До цього 43-річний тренер попрацював в одеському Чорноморці та Маріуполі.