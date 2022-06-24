Хто переплюне Скрипника: Зоря зупинилась на трьох кандидатах на посаду тренера

Луганська Зоря ще досі не визначилась із наступником Віктора Скрипника на тренерському містку команди. Наразі клуб розглядає трьох претендентів.

Три цікаві варіанти для Зорі

За інформацією журналіста Михайла Співаковського, Зоря визначилась із трійкою кандидатів на цю посаду, серед них є навіть іноземний спеціаліст Патрік ван Леувен, який вже добре знайомий із Україною.

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Раніше 52-річний нідерландський спеціаліст очолював Академію Шахтаря.

Також серед претендентів на посаду головного тренера розглядають колишніх наставників Маріуполя та Динамо – Олександра Бабича та Олександра Хацкевича.

Запрошення останнього дозволить команді підсилитись гравцями Динамо, з якими добре знайомий білоруський фахівець.

Нагадаємо, що на початку червня Зоря залишилась без головного тренера. Віктор Скрипник перейшов до конкурента луганського клубу – у полтавську Ворсклу. Обидва клуби у новому сезоні гратимуть у єврокубках.

Що відомо про Бабича та Хацкевича