Харківський десант: хто із гравців Металіста перебуває на перегляді у Дніпро-1
Джерело:офіційний сайт Дніпра-1
Лідер УПЛ Дніпро-1 взявся за кадрові зміни у команді. Клуб вже покинули два футболісти. Натомість прийшов перший зимовий новачок.
Команду покинули Габріель Бузанелло та Артем Громов. Натомість разом із клубом на збори у турецький Белек вирушив Євген Пасіч, який став першим новачком лідера УПЛ у зимове трансферне вікно.
Читайте також Відсіяли баласт: Дніпро-1 попрощався з легіонером та забивним нападником
Також у Туреччині до команди повинні доєднатись легіонери. Також із командою на збори поїхало аж 6 гравців, які перебуватимуть на перегляді. Усі вони представляють харківський Металіст.
Дніпро-1 вирішив підсилити команду починаючи від позиції голкіпера до вістря атаки.
Хто на перегляді у Дніпро-1
- Орест Костик (воротар)
- Богдан Порох (центральний захисник)
- В’ячеслав Танковський (центральний півзахисник)
- Євген Підлепенець (правий вінгер)
- Єгор Клименчук (лівий захисник)
- Максим Прядун (нападник)
Нагадаємо, Металіст із 16 очками закінчив перше коло на 11-му місці. Натомість Дніпро-1 завершив у статусі лідера УПЛ, залишивши за спиною Шахтар та Динамо.
Роботу у Туреччині Дніпро-1 розпочне 8 січня та триватиме до 21 січня. Далі у команди буде чотири дні на відпочинок, а вже 25 січня футболісти повернуться до тренувальної роботи та спарингів. Збори триватимуть до 7 лютого. Під час тренувальних зборів у дніпрян заплановані 7 контрольних матчів.