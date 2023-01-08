Харківський десант: хто із гравців Металіста перебуває на перегляді у Дніпро-1

Лідер УПЛ Дніпро-1 взявся за кадрові зміни у команді. Клуб вже покинули два футболісти. Натомість прийшов перший зимовий новачок.

Команду покинули Габріель Бузанелло та Артем Громов. Натомість разом із клубом на збори у турецький Белек вирушив Євген Пасіч, який став першим новачком лідера УПЛ у зимове трансферне вікно.

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Також у Туреччині до команди повинні доєднатись легіонери. Також із командою на збори поїхало аж 6 гравців, які перебуватимуть на перегляді. Усі вони представляють харківський Металіст.

Дніпро-1 вирішив підсилити команду починаючи від позиції голкіпера до вістря атаки.

Хто на перегляді у Дніпро-1

Орест Костик (воротар)

Богдан Порох (центральний захисник)

В’ячеслав Танковський (центральний півзахисник)

Євген Підлепенець (правий вінгер)

Єгор Клименчук (лівий захисник)

Максим Прядун (нападник)

Нагадаємо, Металіст із 16 очками закінчив перше коло на 11-му місці. Натомість Дніпро-1 завершив у статусі лідера УПЛ, залишивши за спиною Шахтар та Динамо.

Роботу у Туреччині Дніпро-1 розпочне 8 січня та триватиме до 21 січня. Далі у команди буде чотири дні на відпочинок, а вже 25 січня футболісти повернуться до тренувальної роботи та спарингів. Збори триватимуть до 7 лютого. Під час тренувальних зборів у дніпрян заплановані 7 контрольних матчів.