Харківський десант: хто із гравців Металіста перебуває на перегляді у Дніпро-1

8 січня 2023, 10:45
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Джерело:

офіційний сайт Дніпра-1

Лідер УПЛ Дніпро-1 взявся за кадрові зміни у команді. Клуб вже покинули два футболісти. Натомість прийшов перший зимовий новачок.

Команду покинули Габріель Бузанелло та Артем Громов. Натомість разом із клубом на збори у турецький Белек вирушив Євген Пасіч, який став першим новачком лідера УПЛ у зимове трансферне вікно.

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Також у Туреччині до команди повинні доєднатись легіонери. Також із командою на збори поїхало аж 6 гравців, які перебуватимуть на перегляді. Усі вони представляють харківський Металіст.

Дніпро-1 вирішив підсилити команду починаючи від позиції голкіпера до вістря атаки.

Хто на перегляді у Дніпро-1

  • Орест Костик (воротар)
  • Богдан Порох (центральний захисник)
  • В’ячеслав Танковський (центральний півзахисник)
  • Євген Підлепенець (правий вінгер)
  • Єгор Клименчук (лівий захисник)
  • Максим Прядун (нападник)

Нагадаємо, Металіст із 16 очками закінчив перше коло на 11-му місці. Натомість Дніпро-1 завершив у статусі лідера УПЛ, залишивши за спиною Шахтар та Динамо.

Роботу у Туреччині Дніпро-1 розпочне 8 січня та триватиме до 21 січня. Далі у команди буде чотири дні на відпочинок, а вже 25 січня футболісти повернуться до тренувальної роботи та спарингів. Збори триватимуть до 7 лютого. Під час тренувальних зборів у дніпрян заплановані 7 контрольних матчів.

Автор: Софія Кулай