Мессі – володар Золотого м'яча 2021

29 листопада 2021 , 22:55
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Джерело:

24 канал

У понеділок, 29 листопада, визначився переможець "Золотого м'яча" 2021 року. Ним став Ліонель Мессі.

Мессі – переможець Ballon d’Or

Перемогу здобув Ліонель Мессі. Для нього це сьома нагорода. Він випередив в голосуванні Роберта Левандовського.

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Обидва "Золоті м'ячі" до місця церемонії доставили пілоти Формули-1 – Фернандо Алонсо та Естебан Окон. Під час церемонії вони отримали футболки збірної Іспанії та Франції зі своїми іменами та номерами. Після цього на футболці Алонсо свій автограф залишив Педрі, а на футболці Окона –  свій Кіліан Мбаппе.

Педрі отримав Копа Трофі

Півзахисник збірної Іспанії та Барселони Педрі отримав під час церемонії трофей імені Реймонда Копа – найкращому молодому гравцю (до 21 року). Її вперше вручили у 2018 році, і її здобув Мбаппе. У 2019 році нагороду отримав Маттейс де Лігт.

Вшанування пам'яті Марадони та Мюллера

Також під час церемонії нагородження вшанували пам'ять Дієго Марадони та Герда Мюллера. Аргентинець так і не отримав "Золотий м'яч", адже коли він виступав, його вручали лише європейським футболістам.

Герд Мюллер здобув "Золотий м'яч" у 1970 році.

Левандовський – найкращий бомбардир

Роберт Левандовський отримав і звання найкращого бомбардира року. Поляк забив 64 голи в 53 матчах за рік.

Жіночий "Золотий м'яч"

Іспанка Алексія Путельяс отримала жіночий "Золотий м'яч". В цьому сезоні вона виграла з Барселоною жіночу Лігу чемпіонів, а також чемпіонат Іспанії. До цього УЄФА визнала її найкращою футболісткою 2020/2021.

Премія Льва Яшина

Найкращим воротарем визнали Джанлуїджі Доннарумму. До цього він вже отримав нагороду найкращого футболіста Євро-2020, а в голосуванні за "Золотий м'яч" став лише десятим.

Челсі – найкращий клуб року

Нагороду найкращому клубу року вручили англійському Челсі. Все через кількість номінантів у складі команди.

Результати голосування

На перемогу претендували 30 футболістів. За них свої голоси віддавали журналісти з цього світу (кожен з них обирав п'ять кандидатів, які отримували бали від одного до п'яти). Результати сумувалися, і в залежності від того визначали місце в списку.

  1. Ліонель Мессі
  2. Роберт Левандовський
  3. Жоржиньо
  4. Карім Бензема
  5. Н'Голо Канте
  6. Кріштіану Роналду
  7. Мохамед Салах
  8. Кевін Де Брюйне
  9. Кіліан Мбаппе
  10. Джанлуїджі Доннарумма
  11. Ерлінг Голанд
  12. Ромелу Лукаку
  13. Джорджо К'єлліні
  14. Леонардо Бонуччі
  15. Рахім Стерлінг
  16. Неймар
  17. Луїс Суарес
  18. Сімон К'яєр
  19. Мейсон Маунт
  20. Ріяд Марез
  21. Бруно Фернандеш
  22. Лаутаро Мартінес
  23. Гаррі Кейн
  24. Педрі
  25. Філ Фоден
  26. Ніколо Барелла
  27. Рубен Діаш
  28. Жерар Морено
  29. Лука Модріч
  30. Сезар Аспілікуета

 

 

 

 

 

Автор: Ігор Саджениця