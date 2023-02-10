Ребров може очолити збірну України вже в березні: коли УАФ оголосить ім'я головного тренера

Наставник Аль-Айна може відпроситися у клуба на березневі матчі "синьо-жовтих" під час паузи в чемпіонату ОАЕ. Якщо у Реброва не вийде, він сформує тимчасовий тренерський штаб.

Вже за півтора місяця збірна України з футболу почне свій шлях на Євро-2024. "Синьо-жовті" потрапили у групу до Італії, Англії, Північної Македонії та Мальти.

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Наприкінці 2021 року команда залишилась без тренера, оскільки УАФ вирішила не продовжувати контракт із Олександром Петраковим. Головним кандидатом на пост коуча збірної є Сергій Ребров, який нині тренує Аль-Айн із ОАЕ.

Хто очолить збірну проти Англії

Його контракт з аравійським клубом розрахований до червня цього року, тому почати відбір зі збірною він навряд чи зможе. Втім є варіант, що саме Сергій Станіславович очолить команду і про це стане відомо в кінці лютого. Про це повідомив Ігор Бурбас.

Головного тренера збірна України отримає наприкінці лютого. Саме тоді Сергій Ребров вирішуватиме питання в Аль Айні. Є варіант, що поки у чемпіонаті ОАЕ буде місячна пауза, його відпустять на два березневі матчі збірної. Якщо в Еміратах впруться, то Ребров формуватиме штаб, який і повезе команду на Туманний Альбіон. Одним з варіантів в.о. головного є Руслан Ротань, котрий блискуче проявляє себе у молодіжці. Але це не означає, що згодом він увійде у тренерський штаб Реброва. Цього якраз не буде. У будь-кому випадку тимчасову підміну Реброву погоджуватиме сам Ребров. Знову ж таки, це лише у разі потреби, якщо ніяк не складеться у нього самого,

– повідомив журналіст у своєму телеграм-каналі.

Плани збірної України у березні

Нагадаємо, що 23 березня збірна України має провести товариську гру із Брентфордом. А вже 26-го числа на неї очікує гостьовий поєдинок кваліфікації ЧЄ-2024 проти Англії.

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Напряму на Євро вийдуть дві найкращі команди групи. Якщо ж Україна не зможе застрибнути вище третьої позиції, у неї буде можливість пройти через плей-офф Ліги націй.

. Минулого сезону Сергій Ребров привів Аль-Айн до перемоги в чемпіонаті ОАЕ. У цьому сезоні команда посідає п'яту сходинку після 15-ти турів. Відставання від лідера Аль-Шарджи складає 6 балів при грі в запасі для підопічних Реброва.