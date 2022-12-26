Два німця та три ексгравці "бланкос": Реал визначився із кандидатами на заміну Анчелотті

Італійський спеціаліст може залишити посаду головного тренера мадридців вже влітку 2023 року. Боси Реала вже підібрали п'ятірку головних претендентів на те, щоб очолити команду в майбутньому.

Минулий сезон для Реала вийшов дуже успішним. Мадридці під керівництвом Карло Анчелотті виграли чемпіонат Іспанії та стали переможцями Ліги чемпіонів.

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Втім вже наступного літа перед клубом може постати питання заміни тренера. "Папа Карло" хотів би спробувати себе на рівні збірних або навіть завершити кар'єру.

Контракт з італійцем розрахований до 2024 року, але мадридці вирішили підстрахуватись і підібрати альтернативу Анчелотті. У список потенційних коучів "бланкос" увійшли п'ять спеціалістів, три з яких – колишні футболісти Реала.

Головним фаворитом називають Рауля Гонсалеса, котрий наразі тренує Кастілью – другу команду мадридців. Також серед претендентів Альваро Арбелоа, Томас Тухель, Юліан Нагельсманн та Хабі Алонсо.

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Останні двоє наразі зайняті у Бундеслізі. Юліан тренує Баварію, а Алонсо довірили Баєр. Втім президент Реала Флорентіно Перес віддає перевагу Тухелю, який з вересня вільний після звільнення з Челсі.

Нагадаємо, що мадридці йдуть другими у Ла Лізі після 14-ти турів, відстаючи від Барселони на два бали. У Лізі чемпіонів "бланкос" виграли групу із Лейпцигом, Шахтарем та Селтіком і тепер в 1/8 фіналу зіграють із Ліверпулем.