Дві різні стихії: Рома може замінити емоційного Моурінью та педантичного екстренера Челсі

Італійська Рома може отримати кадрові зміни на тренерському містку. "Вовки" можуть попрощатись із Жозе Моурінью.

Контракт експресивного наставника з "вовками" спливає вкінці червня 2024 року. Однак Моурінью може покинути тренерський місток Роми вже влітку 2023 року. ЗМІ сватають на його місце одразу декількох топових тренерів.

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Цікава заміна Моурінью

Серед них імена Зінедіна Зідана, Луїса Енріке та Томаса Тухеля. Начебто за останнім "полює" не лише Рома, а й Інтер та Реал. Тому "вовкам" буде складно переманити до себе 49-річного німецького спеціаліста.

Нагадаємо, що Рома у поточному сезоні після 25 турів йде на 4-му місці у Серії А, маючи у своєму активі 47 балів. Також команда Моурінью продовжує боротьбу у плей-офф Ліги Європи, де в 1/8 фіналу зустрінеться з іспанським Реал Сосьєдад. Перший матч відбудеться 9 березня.

Цікаво, що уся трійка кандидатів на звання наступників португальця перебувають без роботи. Щодо Тухеля, то його останнім місцем роботи було лондонське Челсі, яке німець очолював із січня 2021-го по вересень 2022-го років.

Були у тренерській кар'єрі Тухеля, окрім Челсі, такі клуби, як Штутгарт U-19, Аусбург-19, Аусбург, Аусбург-2, Майнц, Майнц-19, Боруссія Дортмунд та ПСЖ.

На чолі "аристократів" провів 99 матчів. Цікаво, що Тухель повна протилежність Моурінью. Жозе дуже емоційний та запальний. Натомість Томас поводить себе дуже педантично та стримано.

Робота Жозе Моурінью на чолі Роми