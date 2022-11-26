МЮ знайшов заміну Роналду: його місце може посісти 23-річна зірка Наполі

Не встиг Манчестер Юнайтед розірвати контракт із Кріштіану Роналду, як вже знайшов йому заміну. "Червоні дияволи" приглядаються до нападника італійського Наполі.

Віктор Осімхен потрапив у список трансферних цілей червоного Манчестера. Він може спокійно стати заміною одіозному Роналду, який після повернення в МЮ запам'ятався більше скандалами, аніж грою.

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Хто може посісти місце скандаліста Роналду

Однак "червоні дияволи" можуть зіткнутись із серйозною проблемою – це фінансові забаганки Наполі. Італійський гранд хоче виручити за Віктора Осімхен близько 100 мільйонів євро.

Але МЮ не готовий знову викласти таку суму, адже вже 100 мільйонів полетіли за нападника Антоні. На порталі Transfermarkt, вартість футболіста оцінена у 70 мільйонів євро.

Наразі це все лише чутки, адже клуби офіційно не розпочинали етап перемовин.

Альтернативою на вістрі атаки бачать також форварда французького Лілля та збірної Канади Джонатана Девіда.

Нагадаємо, що новина про розірвання контракту з Кріштіану Роналду з'явилась після його скандального інтерв'ю, у якому він в усьому звинуватив МЮ. Але і без того багато скандалів було навколо нападника збірної Португалії.

Англійський клуб повідомив, що припинення співпраці було обопільним.

Що відомо про можливу заміну Роналду в МЮ