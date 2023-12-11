"Аж страшнувато стало": Вацко розповів про ймовірного кандидата на пост президента УАФ

Журналіст Віктор Вацко поділився інформацією щодо одного з кандидатів на пост президента УАФ. Він не назвав його імені

За словами журналіста, Андрій Шевченко не хоче обіймати посаду президента УАФ. Однак замість нього на посаду претендує "дуже відома людина".

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Хто може стати президентом УАФ

"Буквально днями мені кілька людей які, я навіть не знаю, чи знайомі між собою, їх тисячі кілометрів відділяють один від одного, сказали в приватній розмові ім’я ще одного кандидата на пост президента УАФ. Що, мовляв, Шевченко не хоче, і очільником стане інша людина – дуже відома в українському футболі.

Настільки відома, що мені аж страшнувато стало, я вам чесно скажу. Якщо б одна людина мені це сказала – я б уваги не звернув. Двоє – поінформовані, один – впливовий, інший – дуже впливовий, тому… Говорять різне. Я вже не знаю, що там", – сказав Вацко.

Потенційні кандидати