Достойно показав себе в останніх матчах: гравець Динамо вперше отримає виклик до збірної України

Один з гравців Динамо незабаром може отримати дебютний виклик до національної команди України з футболу. Зокрема це може стати подарунком до Дня народження футболіста.

Восени збірна Україна з футболу зіграє матчі в межах Ліги націй. Підопічні Сергія Реброва протистоятимуть Албанії, Чехії та Грузії.

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Хто може отримати дебютний виклик до збірної

Сергій Ребров може запросити до команди "синьо-жовтих" Владислава Кабаєва, який раніше не виступав за збірну України. 1 вересня футболіст відзначатиме День народження, тому виклик до збірної зможе стати хорошим подарунком.

Зокрема до національної команди може повернутися і захисник Динамо, Денис Попов.

Нещодавно Віктор Вацко зазначав, що Сергій Реброву варто викликати на матчі Ліги націй саме цих двох гравців, оскільки вони достойно проявили себе в останньому матчі Динамо проти Рейнджерс.

Відзначимо, що перший матч Ліги націй відбудеться 7 вересня проти Албанії. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.