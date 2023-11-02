Фехтувальники з Росії, яких повернули до змагань, служать в армії та підтримували війну

У березні Міжнародна федерація фехтування дослухалась до божевільних рекомендацій МОК щодо повернення росіян. FIE допустила до змагань 57 представників із Росії у статусі нейтральних атлетів.

Однак цей нейтралізм не забирає у них російського паспорта. І ми вже бачимо, до чого може довести допуск російських фехтувальників на змаганнях на прикладі скандального епізоду із нашою Ольгою Харлан, яка на ЧС-2023 у Мілані відмовилась тиснути руку росіянці Анні Смірновій та отримала за це "чорну картку".

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Заслані російські "казачкі"

Тепер з'явились ще більш шокуючі новини щодо допуску російських фехтувальників. "Бабель" провів власне розслідування, у якому було встановлено, що майже половина фехтувальників із Росії, яких повернули до міжнародних змагань, взагалі причетні до російської армії, підтримували війну або навіть відпочивати у тимчасово окупованому Криму.

Мова йде про: близнюків Антона та Кіріла Бородачових, Алана Фардзінова, Софію Позднякову, Валєрія Кобзєва, Владіслава Позднякова, Алєксандра Сундучкова та ще 11 російських фехтувальників, які мають причетність до силових структур країни-окупанта, хоча були допущені до змагань лише на умовах повної ізоляції від служби.

Ще 8 російських фехтувальників, які тепер можуть змагатись не лише у себе вдома, а й проводили тренувальну підготовку чи насолоджувались відпочинком в українському Криму, який тимчасово окупувала Росія – Аріна Камалдінова, Анастасія Безносікова, Паліна Хаертдінова, Айла Мамедова, Даніїл Кравцов, Анастасія Рустамова, Дмітрій Насонов і Дмітрій Осіпов.

І хтось після цього ще буде твердити, що "спорт внє палітікі"?

Відзначимо, що такі провали Міжнародних федерацій є не лише у цьому ефектному виді спорту. Наприклад, у дзюдо, де теж повернули росіян до змагань, зафіксовували випадки допущення спортсменів ворожої країни, які були пов'язані із силовими структурами своєї держави.