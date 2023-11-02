Навіть не міг мріяти, – Зінченко зізнався, хто був його футбольним кумиром дитинства
Джерело:ютуб-канал АПЛ
Із роками Олександр Зінченко перетворився в одного з лідерів збірної України та переніс свої лідерські якості на клубний рівень. Футболіст Арсенала зізнався, хто був його улюбленим гравцем у юності.
Олександр Зінченко розповів, що як і всі юні українські футболісти, надихався грою Андрія Шевченка. Лівий захисник Арсенала назвав Шеву кумиром, за яким у дитинстві повторювали усе під час вуличного футболу.
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Зінченко: Мені дуже пощастило, що ми досі підтримуємо з ним контакт
До того всього у майбутньому Зінченку ще й пощастило пограти під керівництвом володаря "Золотого м'яча" у збірній України. Тепер вже за спиною Олександра 57 поєдинків у футболці національної команди (9 голів).
Зінченко дебютував за "синьо-жовтих" грою проти Іспанії (12 жовтня 2015-го року). Шевченко ж провів свій перший матч на чолі повноцінного тренера збірної 5 вересня 2016-го проти Ісландії (1:1).
Я навіть не міг мріяти про те, щоб особисто знати його, працювати з ним. Мені дуже пощастило, що ми досі підтримуємо з ним контакт,
– зізнався Олександр.
У Зінченка схожий футбольний шлях до Шеви, який теж свого часу зарекомендував себе в англійському футболі. Щоправда, Андрій Миколайович виступав за лондонське Челсі, а Зіна розпочинав у МанСіті, а тепер грає в Арсеналі.
До слова, у Челсі Шевченко відіграв 77 поєдинків, у яких забив 22 голи та віддав 12 асистів.
- Зінченко ж виступає в АПЛ із літа 2016-го, коли змінив російську Уфу (помилку усього свого футбольного життя) та Манчестер Сіті. У футболці "містян" Зіна провів 125 матчів (2 м'ячі та 12 результативних передач).
- А вже у липні 2022-го підписав контракт із Арсеналом, де перетворився у ментального лідера, хоча останнім часом його гра у складі "канонірів" не вражає – 13 зіграних поєдинків у поточному сезоні-2023/2024.
- Олександр має контракт із лондонським клубом до 30 червня 2026 року.