Суперник Дніпра-1 в Лізі конференцій: команда Кучера зіграє проти півфіналіста Кубка чемпіонів

Віцечемпіон України вилетів з другого поспіль єврокубкового турніру. Проте на цьому євроліто для "спортклубівців" не закінчується.

Дніпро-1 за сумою двох матчів третього раунду кваліфікації Ліги Європи поступився чеській Славії (0:3 та 1:1). Свою єврокубкову компанію команда Кучера продовжить в Лізі конференцій, повідомляє 24 Канал.

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Суперником дніпрян стане словацький клуб Спартак з міста Трнава. У третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій "білі янголи" пройшли польський Лех – 1:2 та 3:1.

Першу зустріч Дніпро-1 проведе в гостях – 24 серпня. Натомість матч-відповідь відбудеться 31 серпня. До речі, Спартаку не доведеться залишати межі країни, адже Кошице, де проводять домашні поєдинки "спортклубівці", знаходиться в Словаччині.

Переможець двобою потрапить в груповий раунд Ліги конференцій, а невдаха покине єврокубки.

Що відомо про суперника Дніпра-1