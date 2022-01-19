Хрещенські купання на турецькому узбережжі: гравці Шахтаря святкують Водохреще – відео

Футболісти Шахтаря готуються до другої частини сезону в Туреччині. Там "гірники" відсвяткували Водохреще.

Скупалися у Середземному морі

Футболісти Шахтаря відсвяткували Водохреще, проте замість ополонки гравці зробили омивання в Середземному морі.

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Микола Матвієнко, Тарас Степаненко та Андрій П'ятов рано-вранці скупалися в морі.

На відео видно, що вода була досить холодною. А П'ятов жартома сказав, що "вода тепліша ніж повітря".

Відео від "гірників"

Збір Шахтаря у Туреччині триватиме з 16 січня до 2 лютого. За цей час гірники проведуть три товариські матчі: проти Вольфсберга (24 січня), Шахтаря із Солігорська (28 січня) та Црвени Звезди (31 січня).

Першу частину сезону Шахтар завершив у статусі лідера чемпіонату України. "Гірники" мають у своєму активі 47 очок.