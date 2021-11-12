Хотіла обійняти Роналду: маленька дівчинка вибігла на поле після матчу – миле відео

Збірній Португалії не вдалося обіграти Ірландію в матчі відбіркового матчу на чемпіонат світу 2022 року, зігравши в нічию. Жодній з команд не вдалося забити гол у ворота супернику.

Обійми з Роналду

Навіть попри відсутність забитих м'ячів, матч між Португалією та Ірландією запам'ятався зворушливим моментом. Маленька дівчинка вибігла на поле, аби обійняти Кріштіану Роналду.

Дивіться також Не встиг прийти, як вже йде: Роналду задумався над тим, щоб покинути Манчестер Юнайтед

Нападник збірної Португалії не відмовив своїй юній фанатці, а також подарував футболку. Маленька ірландка не стримувала своїх емоцій, дівчинка розплакалася під час зустрічі з кумиром.

Відео обіймів дівчинки з Роналду