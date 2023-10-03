Діагноз підіграв Барселоні: головний свідок "Справи Негрейри" отримав довідку про безумство

Каталонський колектив може врятуватись від різних санкцій. Все через моторошний діагноз одного з фігурантів скандалу.

У "Справі Негрейри" трапився неочікуваний поворот подій, котрий може стати ключовим. Головний свідок тепер нічим не допоможе.

Варте уваги Шахтар має проблеми в Лізі чемпіонів: які шанси у ван Леувена в матчі проти дебютанта турніру

Вік дав про себе знати

Гучний скандал навколо "синьо-гранатових" ніяк не вщухає, а тільки навпаки набирає обертів. Каталонський колектив та колишніх босів клубу Сандро Роселя і Жозепа Бартомеу, який звинуватили у хабарництві, тепер взагалі мають нагоду вийти сухими із води, навіть якщо і скоїли злочини. Діло в тому, що керівник Комітету арбітрів Хосе Марія Енрікес Негрейра, в честь якого і назвали іспанську бучу, тепер не при справах.

Все через те, що ексочільник попрохав суд звільнити його від звинувачень, оскільки надав їм психіатричну довідку, яка вказує на те, що Негрейра не здатен давати свідчення. Виявилось, що лікарі дійшли висновку, який свідчить про те, що колишній керівник страждає від когнітивної деменції, іншими словами – безумство (частота деменції зростає з віком: від 2 відсотків у віці до 65 років, до 20 відсотків – у людей 80 років і старших).

Таким чином, Негрейра не може зазнати судового допиту, оскільки психіатр переконаний, що той навіть не розуміє, чи можуть його слова в залі суду завдати йому шкоди. Варто відзначити, що це вже другий медичний висновок, який колишній арбітр надав останніми місяцями – раніше йому діагностували ранні ознаки хвороби Альцгеймера.