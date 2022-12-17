Йошкін гол: майбутня зірка Манчестер Сіті забив Марокко у бронзовому матчі ЧС-2022

Хорватський оборонець Йошко Гвардіол відзначився вже на сьомій хвилині поєдинку за третє місце. Для футболіста Лейпцига це лише другий гол за збірну Хорватії.

На чемпіонаті світу проходить матч за третє місце. Чинні віцечемпіони світу хорвати протистоять головній сенсації цього турніру Марокко, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Хорватія – Марокко: онлайн-трансляція матчу за третє місце на ЧС-2022

Команди швидко взялись за справу і рахунок був відкритий вже на сьомій хвилині. Після розіграшу штрафного Перішич головою скинув на Гвардіола.

Захисника Лейпцига ніхто не встиг накрити і той головою точно пробив по воротах Буну. Втім, вже за дві хвилини марокканці зрівняли рахунок завдяки голу Дарі.

Відео голу Гвардіола:

Нагадаємо, що Хорватія вже двічі брала медалі на чемпіонатах світу. У 1998 році "картаті" здобули бронзу, а чотири роки тому балканська команда взяла срібло, програвши у фіналі Франції.

До слова, Йошко Гвардіол зацікавив Манчестер Сіті, якого дуже хоче підписати його майже тезка Гвардіола. Очікується, що англійці заплатять за 20-річного хорвата аж 110 мільйонів євро.