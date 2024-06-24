Хорвати у шоці: Італія зрівняла рахунок на останніх секундах матчу – відео голів
24 червня 2024, 23:22Читать новость на русском
У понеділок, 24 червня, розпочалися матчі третього туру групового етапу на Євро-2024. В одному з поєдинків зустрілися Хорватія та Італія.
Група "В" розпочала останні матчі групового етапу. Хорватія має шанси поборотися за вихід у плей-оф Євро-2024, пише 24 канал.
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Хорватія відкриває рахунок
Італійці втратили м'яч, чим успішно скористалась збірна Хорватії. Після удару Будимира, який відбив Доннарумма, Модріч зіграв на добиванні.
Відео голу Модріча
У компенсований до матчу час Італія вириває у суперника не лише нічию, а й пряму путівку у плей-оф Євро-2024. Дзакканьї стає героєм "скуадра адзурри".
Відео голу Італії