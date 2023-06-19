Лоскотали нерви до серії пенальті: Іспанія виграє Лігу націй, здолавши Хорватію у фіналі – відео

"Фурія Роха" здобуває свій перший титул за останні 11 років. А от "картата" збірна у свою чергу не змогла пыдняти над головою дебютний трофей.

Хорватія – Іспанія 0:0

Збірні Хорватії та Іспанії провели зустріч в рамках фіналу Ліги націй, переможцями з якої вийшла "Червона лють". Команди до останнього не хотіли визначати сильнішого, пише 24 Канал.

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Виважений фінал

Обидві команди підходили до вирішального матчу у Роттердамі практично у рівних умовах. Бронзовий призер чемпіонату світу, який у півфінальному поєдинку вибив з битви за титул Ліги націй збірну Нідерландів (2:4), своїми здобутками не міг навіть дати нагоду іспанцям припустити, що "Фурія Роха", яка у свою чергу ледь-ледь впоралась з італіцями (2:1), може безперечно себе вважати фаворитом зустрічі.

Та от не дивлячись на статус колективів, які безперечно демонстрували величезний клас, часто атакуючи одне одного та не відзначились тим самим у плані результативності, матч все ж не видався максимально видовищним. У першому таймі Іспанія трішки частіше била по воротах свого опонента, проте "картата" збірна у другій половині зустрічі перевернули бачення гравців "Фурії Рохи" на футбол, оскільки хорвати перехопили гру під свій контроль та заставили іспанців багато працювати без м'яча. Не дивлячись на це, команди продовжували працювати максимально акуратно, оскільки перша жовта картка у грі була продемонстрована тільки на 81-ій хвилині матчу.

Найнебезпечніший момент у зустрічі виник під завісу матчу, коли Ансу Фаті пробивав з меж карного майданчика у "пустий" кут воріт, проте на заваді голу став Іван Перішич, який вибив м'яч із лінії та залишив свою команду у грі. Перішич у даному матчі заслуговував на приз "гравця зустрічі", оскільки він встигав усюди – як у нападі, так і у захисті. Такий насторожливий футбол від команд і перевів гру в овертайми. Додаткові 15-хвилинки команди провели ще більш обережно, проте все ж намагалися тішити фанатів атаками, які закінчувалися або ж неточними ударами, або прекрасними діями захисників.

По регламенту на Хорватію та Іспанію чекала серія пенальті. "Картата" збірна не програла 4 останні "дуелі фарту", а от "Фурія Роха" на чемпіонаті світу 2022 зазнала гіркої поразки від марокканців, тому хорвати більш впевнено підходили до одинадцятиметрової позначки. Перед серією команди влаштували масову штовханину, проте та швиденько вгамувалась.

Спершу представники обох команд без проблем реалізовували пенальті, проте на Майєр, який бив четвертим з Хорватії не зміг переграти Сімона, який відбив його удар ногами. Крапку у матчі мав ставити Ляпорт, проте у захисника здали нерви і він влучив у перекладину. Сімон ж продовжував робити все, аби його команда вийшла переможцем з дуелі, тому відбив шостий удар Петковіча, а от Карвахаль у свою чергу холоднокровно зробив Іспанією чемпіоном, вигравши у серії пенальті із рахунком 4:5.

Таким чином "Фурія Роха" стає третім переможцем Ліги націй. Раніше цей титул підкорювався таким колективам, як Португалія та Франція. А от Хорватія знову одягає на себе медаль за останній час, та от не найвищого ґатунку. Бронзовим призером цьогорічного розіграшу стала збірна Італії, яка здолала у матчі за третє місце Нідерланди з рахунком 2:3.