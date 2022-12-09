Фаворит вилітає: неймовірна Хорватія вигризла у Бразилії прохід у півфінал ЧС-2022 – відеоогляд

Підопічні Златко Даліча терпіли всю гру і демонстрували крутий характер проти бразильців. У підсумку героєм зустрічі став Домінік Лівакович, який виконав 10 сейвів та виграв серію пенальті.

Хорватія – Бразилія 1:1 (пен. – 4:2)

Голи: Петкович, 117 – Неймар, 105.

На чемпіонаті світу 2022 розпочалась стадія 1/4 фіналу. У першій грі п'ятниці свій поєдинок проводив головний фаворит змагання Бразилія, якій протистояли чинні віцечемпіони світу хорвати, пише 24 канал.

Як це було Бразилія – Хорватія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу ЧС-2022

Підопічні Тіте впевнено йдуть по дистанції, програвши лише Камеруну в останньому турі групи. Але до цього "селесао" достроково гарантували собі прохід в плей-офф, тому тренер поберіг основу.

Хорватія ж провела виснажливу гру 1/8 фіналу, де лише в серії пенальті змогли подолати міцних японців. На матч із Бразилією Златко Даліч трохи здивував стартовим складом, виставивши з перших хвилин Пашаліча.

Однак це можна було очікувати, адже хорвати обрали більш обережний стиль. У першому ж таймі "картаті" непогано атакували і створили не менше моментів, ніж суперник. Бразильці ж активізувались після перерви.

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"Селесао" притисли балканців до воріт і лише гра на межі від оборони та кіпера рятувала Хорватію від голу. Лівакович здійснив аж п'ять сейвів, тоді як у Аліссона роботи майже не було.

Хорвати ж дотягнули до екстратаймів, щоб перевести подих. Проте малюнок гри це не змінило, бразильці продовжували тиснути і таки знайшли вирішальний момент перед перервою між овертаймами.

Пакета класно обігрався із Неймаром і форвард вискочив на побачення з Ліваковичем. Зірка ПСЖ обійшов кіпера хорватів і вразив порожні ворота з гострого кута.

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Хорватія понеслась в атаку, але шансів відігратись суперник майже не надав. Але наполегливість взяла своє. У контратаці Оршич прорвався по флангу і знайшов в центрі вільного Петковича. Той з рикошетом від Маркіньоса направив м'яч у ворота Аліссона.

Цей гол перевів долю вирішення путівки у півфінал у серію пенальті. А там свою майстерність вкотре продемонстрував Лівакович. Кіпер потягнув вистрілу Родріго та Маркіньоса і відправив бразильців додому.

Відеоогляд матчу Хорватія – Бразилія:

Таким чином Хорватія втретє в історії виходить у півфінал чемпіонату світу. Там підопічні Даліча зіграють з Нідерландами або Аргентиною. Гра пройде у вівторок, 13 грудня.

. Гол у ворота хорватів став для Неймара 77-им у футболці збірної Бразилії. За цим показником форвард наздогнав Пеле у списку найкращих бомбардирів "селесао" і тепер ділить з ним перше місце.