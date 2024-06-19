Запекла боротьба закінчилася нічиєю: Хорватія та Албанія не визначили сильнішого у поєдинку

У середу, 19 червня, розпочався шостий ігровий день на Євро-2024. У першому матчі другого туру групового етапу зустрілися збірні Хорватії та Албанії.

Хорватія – Албанія 2:2

Голи: Крамарич, 74, Гясуля, 76 (автогол) – Лачі, 11, Гясуля 90+5.

Першими цього дня зіграли національні команди Хорватії та Албанії. Матч між командами став першим у другому турі Групи "В", пише 24 канал.

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Знову неподіваний гол від Албанії

З перших хвилин першого тайму Хорватія намагалася домінувати над суперником.

Однак вже на 11-й хвилині Албанія відкрила рахунок у матчі. Асані віддав передачу з правого флангу на Лачі, а той головою влучив точно у ворота.

Відео голу Лачі

Після цього Хорватія кілька разів намагалася атакувати, але безуспішно.

На 31-й хвилині Аслані вже з лівого фланга віддав передачу, проте його колега не зміг переграти голкіпера хорват.

Згодом Хорватія знову почала активно атакувати суперника, однак Албанія дуже вдало зіграла в захисті. Комбінована гра господарів не допомогла переграти албанців.

Феєричний камбек від Хорватії

Хорвати з початку другого тайму намагалися надолужити згаяне і почали активно тиснути на суперника.

На 50-й хвилині Сучич намагався пробити з правого флангу, однак голкіпер албанців витягнув удар. Невдовзі, на 57-й хвилині, після навісу з правого флангу м'яч від голови Петковича пішов вище воріт.

Після цього Хорватія знову створила кілька небезпечних моментів, однак не могла їх реалізувати.

Вже на 74-й хвилині після важких зусиль Хорватія забила гол. Крамарич після передачі з лівого флангу пробив у ближній кут, зрівнявши рахунок.

А вже за кілька хвилин хорвати вийшли вперед. На 76-й хвилині Сучич після прострілу Будіміра пробив м'ячем у суперника, однак м'яч відрекошетив в іншого албанця і потрапив прямо у ворота. Після автоголу рахунок став 2:1.

Камбек від Хорватії: дивіться відео

На 88-й хвилині Модрич намагався пробити у ворота, однак м'яч пролетів повз.

У додатковий час Албанія все ж зрівняла рахунок. Після прострілу з лівого флангу, Гясуля пробив прямо у ворота.

Відзначимо, що сьогодні відбудуться також матчі Німеччина – Угорщина (19:00) та Шотландія – Швейцарія (22:00).