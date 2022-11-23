Хорват із українським серцем: тренер Шахтаря отримав медаль "за жертовність і любов до України"
Джерело:інстаграм Ігоря Йовічевіча
Ігор Йовічевіч є одним із футбольних наставників, який відзначається своєю патріотичністю та любов'ю до України. Єдиною перевагою тренера Шахтаря над іншими є те, що він хорват із українським серцем.
Головний наставник "гірників" розмовляє лише українською мовою. Знає він її на такому рівні, що деякі українці не знають.
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Йовічевіч: Почуваюся одним із вас, українцем
Після 24 лютого тренер не покинув Україну, як це зробив італієць Роберто Де Дзербі та більшість легіонерів клубів УПЛ. Так, Йовічевіч змінив команду, але зробив це у меж України – пішов із Дніпра-1 заради роботи у Шахтарі.
Така позиція Йовічевіча була високо оцінена. Наставник донецького клубу отримав медаль від Митрополита Київського i всiєї України Православної Церкви України Епіфанія "за жертовність і любов до України".
Хорватський спеціаліст вже неодноразово запевняв, що відчуває себе українцем.
Сьогодні пережив приємну i несподiвану подiю – отримав медаль від Митрополита Київського i всiєї України Православної Церкви України Епіфанія "за жертовність і любов до України". Я не можу приховати своїх почуттів до цієї країни і народу. Почуваюся одним із вас, українцем! Для мене велика честь i гордiсть отримати цей почесний подарунок, і я безмежно вдячний,
– підписав наставник.
Відзнака для Йовічевіча / Фото з інстаграму тренера Шахтаря
Кар'єра Йовічевіча в Україні
- Ігор Йовічевіч працював в Україні не лише у ролі тренера. У 2003-му році нинішній наставник Шахтаря пограв у футболці Карпат. До львівського клубу Йовічевіч повернувся у 2014-му, але вже у ролі тренера.
- Був виконувачем обов'язків головного тренера до кінця 2015-го.
- Далі працював у рідній Хорватії. В УПЛ повернувся у вересні 2020-го, коли очолив Дніпро-1. На чолі команди пропрацював два роки, а вже 14 липня зайняв тренерське крісло Шахтаря.
- Його контракт із "гірниками" розрахований до кінця червня 2024 року.
- Наразі не здобув жодного трофея з українськими клубами.