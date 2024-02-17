На ринзі Камбосос інший: ексчемпіон світу зробив прогноз на наступний бій Ломаченка

Хорхе Лінарес, який свого часу програв Василю Ломаченку титул WBA, поділився очікуваннями від наступного поєдинку українця. Венесуелець вважає, що Ломаченко переможе Джорджа Камбососа.

12 травня 2024 року відбудеться поєдинок між українцем Василем Ломаченком та австралійцем Джорджем Камбососом. Боксери визначать володаря вакантного титулу чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF.

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Хорхе Лінарес вважає Ломаченка фаворитом бою з Камбососом

Своїми очікуваннями від поєдинку поділився колишній чемпіон світу в легкій вазі Хорхе Лінарес. На його думку, Ломаченко переможе Камбососа.

"Думаю, Ломаченко виграє цей бій. Я багато разів спостерігав за Камбососом, він завжди чудово виглядав на тренуваннях. У залі він чемпіон світу, але на ринзі він інший. Він просто не робить тих самих речей, які робить у залі, тому я за Ломаченка.

Його можуть пограбувати? Не думаю. Я вважаю, Ломаченко повернеться у хорошій формі, він вже демонстрував це в останньому поєдинку. Ви бачили, як добре він виглядав у тому бою, тому я думаю, що він переможе рішенням суддів, можливо, нокаутом. Не знаю", – сказав Лінарес.

Нагадаємо, в 2018 році Хорхе Лінарес програв Василю Ломаченку нокаутом у десятому раунді, втративши чемпіонський пояс WBA.

Ломаченко в попередньому поєдинку програв американцеві Девіну Хейні в травні 2023 року, так і не зумівши стати абсолютним чемпіоном світу.