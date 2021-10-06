Хоменець ефектно перемогла росіянку у сутичці за "бронзу" чемпіонату світу з боротьби
Джерело:24 канал
Олександра Хоменець принесла Україні другу медаль чемпіонату світу з боротьби в Осло (Норвегія). 18-річна борчиня стала третьою.
Неймовірний дебютний чемпіонат світу серед дорослих
Олександра Хоменець вже на своєму дебютному чемпіонаті світу серед дорослих підійнялась на п'єдестал у ваговій категорії до 55 кілограмів. 18-річна українська борчиня у бронзовому фіналі була сильнішою представницю Росії Ольгу Хорошавцеву.
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Суперниця українки була дуже незручною. Росіянка – дворазова чемпіонка Європи та бронзова призерка чемпіонату світу. Старт боротьби за "бронзу" був за суперницею з Росії – 0:4. Далі Хоменець змінила хід сутички вже на свою користь – 8:4. Але втратила комфортну перевагу у рахунку – 8:8. Все вирішувалось в останні секунди поєдинку. Олександра заробила ще два очки та вирвала перемогу у титулованої росіянки.
Олександра Хоменець – бронзова призерка чемпіонату світу в Осло. Це друга медаль для України у Норвегії. Першу нагороду приніс вільник Магомед Закарієв.
Як виступала Хоменець в Осло
- У стартовій сутичці Хоменець поступилась японці Цугумі Сакурай - 4:10. Українка отримала шанс на втішні сутички після того, як Сакурай пробилася до фіналу.
- У наступній сутичці 18-річна борчиня з України проявила характер та на вольових вигризла перемогу у полячки Роксани Засіної – 8:6. Відзначимо, що українка відігралась із рахунку 0:6 на користь суперниці.