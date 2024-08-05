Визнання для українця: легенда боксу назвав єдиного бійця сучасності, якого міг би не перемогти

Евандер Холіфілд – перший боксер в історії, який ставав абсолютом у крузервейті та хевівейті. Він установив ці досягнення у 1988 та 1992 роках відповідно.

Його шлях у травні 2024 року зміг повторити Олександр Усик, перемігши Тайсона Ф'юрі. Більше це не вдавалося нікому.

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Холіфілд відзначив Усика

Легендарний американець назвав єдиного бійця сучасності, якого йому важко було б перемогти. Евандер Холіфілд виділив саме Олександра Усика.

"Мені, напевно, було б важко перемогти Усика, тому що я справді добре справлявся з агресивними боксерами. Я міг перемогти їх, тому що добре читав їхній план, вони були класичними боксерами.

Якщо ви хочете знайти боксера, з яким було б важко, то знайдіть того, хто схожий на тебе. З неагресивними боксерами завжди було важко", – сказав Холіфілд.

. Після реваншу з Тайсоном Ф'юрі український чемпіон планує знову повернутися у крузервейт . Якщо він зможе стати там абсолютом, то буде першим в історії, кому вдасться встановити таке потрійне досягнення.

Нагадаємо, що протягом професійної кар'єри Олександр Усик провів 22 бої, в кожному з яких українець тріумфував. На рахунку ж Евандера Холіфілда 56 поєдинків – 44 перемоги, 10 поразок і 2 нічиї.