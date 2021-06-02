На хокейний матч Росія – Білорусь в Латвії прийшов лише один уболівальник: фото

У вівторок, 1 червня, в Ризі відбувся матч групового етапу чемпіонату світу з хокею між збірними Росії і Білорусії. При дозволеної місткості арени в 1 058 чоловік на гру прийшов лише 1 глядач, хоча продано було 2 квитка.

Квитки на матч коштували 110 євро, а на трибуни могли потрапити лише жителі Латвії, які пред'явили спеціальний сертифікат з щепленням від коронавірусу.

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"Рідко буває у нас таке, раз в 15 років, а тут такий шанс. Треба сходити", – заявив уболівальник джерелу про те, чому прийшов на матч.



Один уболівальник на матчі Росія – Білорусь / Фото: Sport24

Повідомляється, що сам фанат спорту латвієць, але вболіває за збірну Росії в хокеї. Матч завершився перемогою збірної РФ з рахунком 6:0.

Чемпіонат світу з хокею-2021 розпочався 21 травня і завершиться 6 червня. 3 червня в столиці Латвії пройдуть чвертьфінальні матчі 5 червня відбудуться півфінали, а завершиться турнір 6 червня матчами за золоті і бронзові медалі.