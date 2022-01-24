Хокеїстів у США закидали м'якими іграшками: фанати оновили світовий рекорд – відео

Під час матчу регулярного чемпіонату Американської хокейної ліги між Херші Берз та Хартфордом відбулася благодійна акція. Цього разу вона побила світовий рекорд.

Благодійна акція від фанатів "ведмедів"

Мета акції полягала у тому, аби зібрати якомога більше дитячих іграшок для місцевих благодійних організацій. Після завершення поєдинку вболівальники масово почали викидати на лід іграшки.

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У результаті акції вдалося зібрати 52 341 іграшку.

Цікаво, що фанати Херші побили ж власний рекорд, який встановили у 2019-му році.

Тоді вболівальники "ведмедів" кинули на лід 45 650 іграшок. У минулому сезоні захід не відбувся через коронавірусні обмеження.

Відео "ведмедикопаду"

Також окрім усіх зібраних іграшок, благодійним організаціям також буде пожертвувано понад 52 тисячі доларів.