Хокеїсти провели тренування на замерзлому Азовському морі: відео

У Маріуполі через мороз замерзло Азовське море. Цим вирішили скористатися хокеїсти, які провели тренування просто неба.

Останні дні в Маріуполі були значні заморозки. Як і по всій Україні. Замерзло навіть Азовське море. І саме його й вирішили використати юні вихованці маріупольської хокейної школи як тренувальний майданчик.

Нагадаємо У Тернополі просто неба зірковий хокеїст провів тренування для аматорів

Юні хокеїсти Станіслав та Єгор, які лише п'ять місяців займаються хокеєм, показали майстер-клас на природній ковзанці, яка нічим не обмежена.

Варто відзначити, що таке тренування відбулося під наглядом рятувальників аварійно-водолазної служби.