Хокеїсти провели тренування на замерзлому Азовському морі: відео

Джерело:УХЛ
У Маріуполі через мороз замерзло Азовське море. Цим вирішили скористатися хокеїсти, які провели тренування просто неба.
Останні дні в Маріуполі були значні заморозки. Як і по всій Україні. Замерзло навіть Азовське море. І саме його й вирішили використати юні вихованці маріупольської хокейної школи як тренувальний майданчик.
Нагадаємо У Тернополі просто неба зірковий хокеїст провів тренування для аматорів
Юні хокеїсти Станіслав та Єгор, які лише п'ять місяців займаються хокеєм, показали майстер-клас на природній ковзанці, яка нічим не обмежена.
Варто відзначити, що таке тренування відбулося під наглядом рятувальників аварійно-водолазної служби.