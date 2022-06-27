Хокеїст українського походження Кейл Макар визнаний найкращим гравцем плей-офф НХЛ

В НХЛ визначився переможець Кубка Стенлі. Ним став Колорадо Евеланш. А захисник команди Кейл Макар визнаний найціннішим гравцем фіналу плей-оф НХЛ

У фіналі Кубка Стенлі Колорадо Евеланш обіграли Тампа-Бей Лайтнінг – рахунок у серії 4:2 на користь "лавин".

Детальніше Тампа-Бей не змогла втретє поспіль виграти Кубок Стенлі, програвши вирішальний матч вдома

Найціннішим гравцем плей-офф став захисник Кейл Макар.

Кейл Макар має українське коріння. Його прадід по батьковій лінії переїхав до Канади з України. Його бабуся та дідусь були типовою українською сім’єю, яка проживала у містечку Варсіті поблизу Калгарі. Дід Пітер Макар працював дитячим хокейним тренером. Вони виховували в українських традиціях батька Кейла Макара – Гері. Він став рекламним агентом в Калгарі. Одна з його рекламних фірм тісно співпрацювала з клубом НХЛ Калгарі Флеймз. І сина він назвав на честь захисника команди Кейла Халса.

Суперзірка з нагородами

За визнання найціннішого гравця плей-офф Кейл Макар отримав "Конн Смайт Трофі". За 20 матчів плей-офф гравець набрав 29 очок (8+21). Це найкращий показник для захисників у XXI столітті.

Також 23-річний Макар виграв приз "Норріс Трофі", який присуджується найкращому захиснику регулярного чемпіонату. В регулярному чемпіонаті Макар за 77 матчів набрав 86 очок (28+58).

Макар став третім захисником в історії НХЛ, хто в один сезон виграв "Норріс Трофі", "Конн Смайт Трофі" та Кубок Стенлі. До Кайла Макара виграти обидва призи найкращого гравця регулярного чемпіонату та плей-офф в один рік вдалося лише двом легендарним хокеїстам – Боббі Орру (Бостон, 1970 та 1972 роки, у 22 та 24 роки) та Нікласу Лідстрему (Детройт, 2002, 32 роки).