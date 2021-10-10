Хокеїст Смерек покинув Донбас після расистського скандалу

Джаленом Смерек покинув хокейний клуб Донбас за згодою сторін. Перед цим він став жертвою расистського скандалу, спровокованого форвардом Кременчуга Андрієм Деніскіним.

Про двостороннє розірвання контракту хокейний клуб повідомив 10 жовтня. Причини такого рішення не називають.

До слова Хокеїст Смерек незадоволений покаранням Денискіна за расизм: українець зник з інстаграму

Смерек більше не захисник Донбасу

Донбас зазначає, що контракт розірвали за двосторонньою згодою сторін. До слова, Джаленом Смерек перебрався в хокейний клуб лише в липні 2021 року.

За цей час захисник встиг провести в Чемпіонаті України лише 5 матчів і заробити 4 очки (1+3). Крім того, він відіграв 5 матчів Ліги чемпіонів і заробив 2 очки (0+2).

Хокейний клуб Донбас дякує Джейлену Смереку за спільну роботу й бажає успіхів у подальшій кар'єрі,

– наголосили в команді.

Расистський скандал