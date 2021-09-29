Хокеїст Денискін дискваліфікований на 3 матчі за расизм: Донбас незадоволений рішенням

Федерація хокею України дискваліфікувала гравця Кременчука Андрія Денискіна за расизм у матчі проти Донбасу. Український нападник отримав 3 матчі дискваліфікації за расистський жест на адресу Джалена Смерека.

Денискін може викупити дискваліфікацію

Денискін отримав обов'язкову дискваліфікацію на 3 матчі й додаткову на 10 матчів.

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Повідомляється, що гравець може викупити 10 матчів додаткової дискваліфікації. Сума грошової компенсації за один матч складає 5 000 гривень. Загальна сума за 10 матчів складає 50 тисяч гривень.

Санкції щодо Денискіна набули чинності з моменту прийняття рішення – 28 вересня 2021 року.

Донбас не погоджується з покаранням

Донбас незадоволений рішенням Федерації хокею України дискваліфікувати Денискіна. У клубі підрахували, що гравець може заплатити 1870 доларів та уникнути покарання.

Донбас вимагає, щоб рішення про дискваліфікацію переглянули.

"1870 доларів за расизм? За расистські дії щодо гравця Донбасу Джалена Смерека Андрій Денискін з Кременчука дискваліфікований на 3 матчі. Денискіну також дали 10 матчів додаткової дискваліфікації або штрафу у 1870 доларів. Вимагаємо перегляду рішення", – йдеться у заяві Донбасу.

Що сталося на матчі Кременчук – Донбас