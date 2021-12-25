Хочу, щоб він був завжди поруч, – Сіренко розповів про роботу з тренером
Джерело:Трибуна
Непереможний український боксер Владислав Сіренко тренується під керівництвом відомого американського фахівця Джеймса Алі Башира. Українець розповів про співпрацю зі своїм наставником.
Сіренко: він уже як член сім'ї
Владислав наголосив, що за 5 років співпрацю з Баширом вони добре порозумілися. Вони добре знають плюси та мінуси одне одного, запевняє боксер.
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Я навіть більше можу сказати, що він уже як член сім'ї: приходить на дні народження і всі завжди раді його бачити. У нас дуже добрі стосунки, і він уже більше ніж тренер – певний талісман,
– сказав непереможний боксер.
Сіренко заявив, що хоче, аби тренер постійно був поряд.
"Йому 70 років – це вже такий вік немаленький. Я йому сказав: "Башире, ти як наш талісман. Навіть, якщо ти не зможеш тренувати мене, то я все одно хочу, щоб ти завжди був поряд, як такий майстер. Просто бути поряд", – запевнив Владислав.
За словами чемпіона, Башир постійно випромінює позитив.
"Від нього позитивна енергетика і всі, хто поряд завжди посміхаються, завжди весело. Людина, яка віддає позитив довкола", – додав Сіренко.
Тренерська робота Алі Башира:
- Американський фахівець тренував непереможного Олександра Усика. Він співпрацював з українцем до лютого 2017-го року. Під його керівництвом Олександр провів 10 поєдинків.
- Також Башир тренував Володимира Кличка.