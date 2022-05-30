Хочу, щоб Україна поїхала в Катар та виграла ЧС-2022, – ексгравець збірної Шотландії Сунесс

Збірна України 1 червня на виїзді зіграє проти збірної Шотландії поєдинок плей-офф відбору на ЧС-2022. Аби поїхати до Катару національній команді необхідно перемогли не лише шотландців, але і команду Уельсу.

Сунесс: Світ має об’єднатися

Колишній шотландський футболіст Грем Сунесс прокоментував майбутній матч відбору на ЧС-2022 проти України. Він також засудив дії російської армії.

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"Частина мене продовжує повертатися до того факту, що це лише гра у футбол, і чи дійсно я хочу перемогти їх? Будь то спорт, політика, мистецтво, хоч би що це було, ми повинні дати зрозуміти Росії, що те, що вони роблять, є неприйнятним", – сказав ексфутболіст.

Я опинюся в дуже складній ситуації. Я емоційний. Я не просто хочу, щоб Україна пройшла кваліфікацію, я хочу, щоб вони поїхали туди (у Катар – 24 канал) та виграли чемпіонат світу,

– наголосив шотландець.

Фахівець наголосив, що він солідарний з українським народом. Він сподівається, що матч Україна – Шотландія допоможе об'єднатися всьому світові.

"Я не хотів би бути одним із шотландських гравців, які гратимуть того вечора. Світ має об’єднатися і сказати їм це, ви можете почути емоції в моєму голосі. Це моє головне почуття у цій ситуації. Я роблю це для телебачення, і я не знаю, як я впораюся з цим. Я знаю, що більшість наших вболівальників, які підуть туди, відчують те саме", – додав тренер.

Грем Сунесс: що відомо про ексгравця

Колишній футболіст виступав за збірну Шотландії у 1975–1986 роках. Він виступав за низку провідних клубів: Ліверпуль, Рейнджерс, Сампдорія.

Він закінчив професійну кар'єру футболіста виступами за команду Рейнджерс у 1991 році.

Наразі він займається тренерською діяльністю.

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