Хочеться поїхати в Париж, – Харлан розкрила свої плани на майбутнє

Українська фехтувальниця Ольга Харлан після Олімпіади у Токіо взяла дев'ятимісячну паузу. У травні спортсменка повернулася на змагань.

Харлан: Ми не потрапили у Токіо, тому це був для нас удар

На жаль, сезон для титулованої фехтувальниці був не надто успішним. Вона повернулася до змагань у травні, хоча планувала це зробити у квітні, однак не зробила цього через війну.

До речі Я просто сиділа і плакала, – Харлан розповіла про зворушливі повідомлення від військових

В ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу спортсменка розповіла, як сприймаються зараз перемоги. Вона наголосила, що вони відчуваються по-іншому, ніж рік тому.

У червні жіноча збірна України з фехтування здобула бронзову нагороду на чемпіонаті Європи в Туреччині. Ольга Харлан присвятила свою медаль українським захисникам.

По-перше, це перша нагорода у командному заліку з 2018 року, тому що зараз ми не в дуже гарному становищі, намагаємося піти вперед та потрапити на Олімпіаду у Парижі. Ми не потрапили у Токіо, тому це був для нас удар. Це знакова для нас медаль була. Також ми почали працювати з новим тренером, він не українець, а італієць. Це взагалі щось нове для нас, нова школа, це круто. Я вважаю, що такі зміни підуть на користь нам. Хочеться трохи більше перемог, медалей, хочеться поїхати в Париж. Взагалі хочеться просто фехтувати у своє задоволення, тому що зараз ти борешся зі своїми емоціями, зі світом, з усім,

– сказала Харлан.