Хочеться "надерти вуха", – Кличко зізнався, чи використовував навички боксу поза межами рингу

Легендарний боксер, а нині мер Києва Віталій Кличко відверто розповів, чи застосовував свої боксерські навички поза рингом. Від міцного кулака Кличка-старшого страждали лише його суперники.

Кличко: Як би тобі надерти вуха

Віталій Кличко востаннє виходив на професійний ринг ще у 2012 році. Легендарний боксер розповів, чи бився він вже поза межами боксерських канатів.

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Кличко-старший запевнив, що жодного разу не використовував свої боксерські навички у повсякденному житті. Хоча не заперечив, що інколи з'являється бажання "вмазати" людині, яка прямо в очі нахабно говорить брехню.

Я жодного разу не використовував свої навички та можливості поза рингом. Сподіваюся, що ніколи не використовуватиму. Але, перебуваючи у політиці, так іноді хочеться. Стоїть перед тобою хтось, ти знаєш правду, а він бреше тобі дивлячись прямо в очі. Ти думаєш: "Як би тобі надерти вуха",

– зізнався колишній чемпіон світу.

"Починаєш йому пояснювати правильні речі, але він все одно бреше і думаєш: "Попався б ти мені колись у рингу, я б тобі звичайно дав". Але це фантазії", – додав Кличко-старший.