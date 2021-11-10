Хочеться "надерти вуха", – Кличко зізнався, чи використовував навички боксу поза межами рингу
Джерело:ютуб-канал Дмитра Гордона
Легендарний боксер, а нині мер Києва Віталій Кличко відверто розповів, чи застосовував свої боксерські навички поза рингом. Від міцного кулака Кличка-старшого страждали лише його суперники.
Кличко: Як би тобі надерти вуха
Віталій Кличко востаннє виходив на професійний ринг ще у 2012 році. Легендарний боксер розповів, чи бився він вже поза межами боксерських канатів.
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Кличко-старший запевнив, що жодного разу не використовував свої боксерські навички у повсякденному житті. Хоча не заперечив, що інколи з'являється бажання "вмазати" людині, яка прямо в очі нахабно говорить брехню.
Я жодного разу не використовував свої навички та можливості поза рингом. Сподіваюся, що ніколи не використовуватиму. Але, перебуваючи у політиці, так іноді хочеться. Стоїть перед тобою хтось, ти знаєш правду, а він бреше тобі дивлячись прямо в очі. Ти думаєш: "Як би тобі надерти вуха",
– зізнався колишній чемпіон світу.
"Починаєш йому пояснювати правильні речі, але він все одно бреше і думаєш: "Попався б ти мені колись у рингу, я б тобі звичайно дав". Але це фантазії", – додав Кличко-старший.
- Останній бій Віталій Кличко провів у вересні 2012 року. Його суперником став німець Мануель Чарр. Поєдинок був зупинений вже у четвертому раунді через закривавлене обличчя суперника Кличка. Віталій у другому раунді відправив німця у нокдаун, а потім лівим боковим розсік йому брову. Закривавлений Чарр хотів продовжити двобій, але лікар вже через два раунди повідомив рефері, що поєдинок потрібно достроково завершити.
- Український боксер здобув перемогу технічним нокаутом. Віталій успішно захистив титул чемпіона світу за версією WBC.
- Кличко-старший за свою кар'єру провів на професійному рингу 47 поєдинків. У них він здобув 45 перемог (41 звитягу здобув нокаутом) і зазнав дві поразки.