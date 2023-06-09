Із капітана команди до клубного водія: легенда збірної Іспанії змінив амплуа
Джерело:офіційний сайт Бетіса
Матч Бетіса проти Атлетік Більбао став останнім у кар'єрі легендарного Хоакіна Санчеса. Фланговий півзахисник повішав бутси на цвях у віці 41 року.
Клубу вдалось попрощатись із легендою на мажорній ноті. Бетіс мінімально обіграв на виїзді суперника з Більбао 0:1. Хоакін Санчес провів весь матч на лаві запасних гостей.
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Нова роль у клубі
Цей поєдинок поставив крапку у футбольній кар'єрі колишнього півзахисника збірної Іспанії. Однак повністю від футболу Хоакін не відійде. Бетіс вирішив залишити легенду у своєму клубі та запропонував Санчесу цікаву роботу.
Тепер Хоакін буде клубним водієм команди.
Пресслужба "зелено-білих" вже створили кумедну світлину Хоакіна у новій для себе ролі.
Хоакін Санчес буде клубним водієм Бетіса / Клубне фото
Відзначимо, що сезон-2022/2023 для Бетіса закінчився на 6-му місці у Ла Лізі, набравши 60 балів у 38 турах. "Зелено-білі" пробились у груповий раунд Ліги Європи на наступний сезон-2023/2024.
Головне про кар'єру футболіста Хоакіна Санчеса
- Майже усю свою футбольну кар'єру провів у рідній Іспанії. Розпочинав свої перші кроки у структурі Бетіса. До головної команди "зелено-білих" приєднався у 2000-му.
- Через шість років підписав контракт із Валенсією, за яку відіграв 5 років.
- Після чого пограв два роки у Малазі.
- Влітку 2013-го вперше покинув іспанський чемпіонат та став футболістом Фіорентини. У Серії А грав два роки та вже у 2015-му повернувся у Бетіс.
- В останньому для себе сезоні-2022/2023 зіграв 30 матчів, у яких відзначився одним голом та двома асистами.
- Загалом провів у кар'єрі 847 поєдинків (622 у Ла Лізі та зрівнявся з рекордсменом Андоні Субісарретою, а також встановив рекорд серед польових гравців) в усіх турнірах – 112 м'ячів та 103 результативні передачі.
- У футболці Бетіса Хоакін відіграв 488 зустрічей, у яких забив 65 голів та 46 разів віддавав гольові передачі на партнерів по команді.
- Має 51 зіграний матч за збірну Іспанії (4 голи). За кар'єру здобув три титули.