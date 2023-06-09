Із капітана команди до клубного водія: легенда збірної Іспанії змінив амплуа

Матч Бетіса проти Атлетік Більбао став останнім у кар'єрі легендарного Хоакіна Санчеса. Фланговий півзахисник повішав бутси на цвях у віці 41 року.

Клубу вдалось попрощатись із легендою на мажорній ноті. Бетіс мінімально обіграв на виїзді суперника з Більбао 0:1. Хоакін Санчес провів весь матч на лаві запасних гостей.

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Нова роль у клубі

Цей поєдинок поставив крапку у футбольній кар'єрі колишнього півзахисника збірної Іспанії. Однак повністю від футболу Хоакін не відійде. Бетіс вирішив залишити легенду у своєму клубі та запропонував Санчесу цікаву роботу.

Тепер Хоакін буде клубним водієм команди.

Пресслужба "зелено-білих" вже створили кумедну світлину Хоакіна у новій для себе ролі.



Хоакін Санчес буде клубним водієм Бетіса / Клубне фото

Відзначимо, що сезон-2022/2023 для Бетіса закінчився на 6-му місці у Ла Лізі, набравши 60 балів у 38 турах. "Зелено-білі" пробились у груповий раунд Ліги Європи на наступний сезон-2023/2024.

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