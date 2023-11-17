Засуджено за держзраду: легкоатлет-шпигун пробігав за день до 50 км, щоб наводити ракетні удари

Служба безпеки України виявила чергового агента фсб. Ним виявився легкоатлет із Хмельниччини, який збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони в рідному регіоні.

Місцевий 55-річний тренер з легкої атлетики майже щодня пробігав від 10 до 50 кілометрів під виглядом заняття спорту. Насправді він відстежував місця базування та маршрути руху українських військ.

Читайте також Мінспорту приховало список футболістів, які не повернулись в Україну: історія дивного скандалу

Злочинець отримав своє покарання

Завербований легкоатлет здійснював приховану фото- та відеозйомку, використовуючи камеру власного мобільного телефону, який він статично закріплював на руці.



"Бігун" таким чином розвідував локації з важким озброєнням та боєприпасами ЗСУ. Окрім цього він розробив для окупантів топографічну схему, в якій позначив найвигідніший маршрут руху наступу на Хмельницький.



Схема наступу на Хмельницький / Офіс генерального прокурора

Контррозвідники СБУ затримали зрадника у травні 2022 року, коли він приховано фотографував один з об’єктів критичної інфраструктури в обласному центрі.

Повідомляється, що злочинець був дистанційно завербований у березні 2022 року. Він виявився колишнім випускником ленінградського військового училища, також до 1992 року служив у лавах Таманської дивізії на території Росії.

За ворожі дії стосовно України спортсмен отримував від агресора на банківську картку грошову винагороду.

На підставі зібраних доказів суд визнав шпигуна винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому призначено 15 років тюрми з конфіскацією майна. До вироку суду зрадник перебував під вартою.