Київський ХІТ створив суперкамбек в Лізі чемпіонів, відігравшись з 0:2 за хвилину: відео голів

Українська команда залишається непереможною у футзальній ЛЧ цього року. Підопічні Лук'яненка були близькі до поразки від аутсайдера групи, але вчасно зібрались.

ХІТ – Аят 2:2

Голи: Сірий, 39 (пен.), Мельник, 40 – Абдуманапулій, 7, Козирчиків, 20

Київський клуб ХІТ завершив виступи у основному раунді футзальної Ліги чемпіонів. Минулого сезону команда Олега Лук'яненка стала чемпіоном України, пише 24 канал.

До теми 3 хвилини – 4 голи киян: ХІТ із дублем голкіпера ефектно вийшов в Елітний раунд Ліги чемпіонів

Українці дивують

Саме це дозволило ХІТу напряму потрапити в основний раунд. Київська команда опинилась в одному квартеті із Спортінгом (Португалія), Олміссумом (Хорватія) та Аятом (Казахстан).

Очікувалось, що ХІТ буде андердогом у цій компанії, але команда зуміла здивувати. У першому матчі хлопці зіграли внічию з португальцями (2:2), а у наступному турі переграли господарів з Хорватії (4:1).

Це дозволило достроково гарантувати собі вихід у Елітний раунд, адже туди проходять три найкращі команди з чотирьох. Матч останнього туру проти Аята, який точно фінішував би останнім, мав лише визначити місце ХІТа.

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Дивовижний порятунок

Перемога залишала б українців першими, втім підопічні Лук'яненка навіть були близькі до поразки. Кияни до 20 хвилини пропустили двічі, але на останній хвилині видали суперкамбек.

Спочатку Євген Сірий реалізував пенальті, а за кілька секунд точний удар Андрія Мельника дозволив ХІТу на стрічці вирвати нічию. У паралельному матчі Спортінг виніс Олміссум (6:2) та вийшов на перше місце, тоді як кияни фінішували другими.

Таким чином, у Елітному раунді ХІТ точно не зустрінеться зі Спортінгом. Загалом у цій стадії візьмуть участь 16 команд, які будуть розбиті на чотири квартети. Переможці груп отримають перепустки у фінальну стадію. Жеребкування – 2 листопада.

Відеоогляд матчу ХІТ – Аят