"Та грайте, бл*ть": фанати Кривбаса зробили пародію на хіт про Зеленського – відеоролик
Джерело:ютуб-канал Кривбаса
Вболівальники криворізького клубу спробували достукатись до футболістів після невдалого старту сезону. За основу був взятий популярний хіт про Президента України.
Вже у суботу стартує 9 тур чемпіонату України з футболу. В одному із поєдинків, який відбудеться у понеділок, зустрінуться аутсайдери УПЛ Кривбас та Інгулець.
Читайте також Повернення додому: Динамо прийме Ворсклу на легендарному стадіоні у Києві
Кріворізький клуб вкрай невдало розпочав сезон, не вигравши жоден із семи поєдинків. Напередодні битви із Інгульцем вболівальники команди вирішили надихнути гравців.
Фанати записали кавер на відомий трек "Вова, *баш їх, бл*ть". Ця пісня з'явилась завдяки емоційному спічу президента Інгульця Олександра Поворознюка, а тепер цей мотив використали криворіжці.Обережно! У відео присутня нецензурна лексика
Відеоролик від вболівальників Кривбасу:
До теми Вдарився у російський шансон: виконавець треку про Зеленського переспівав пісню Круга – відео
Нагадаємо, що Кривбас взяв три очки у перших 7 турах чемпіонату Україну, через що іде на 15-ому місці в турнірній таблиці. Через це тренер команди Юрій Вернидуб заговорив про можливу відставку.
Справи у Інгульця не набагато кращі. Команда з Петрового має 4 бали у перших турах і займає 14 позицію. Матч Кривбас – Інгулець відбудеться 24 жовтня, у понеділок, на київському НСК Олімпійський. Початок – о 13:00.