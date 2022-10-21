"Та грайте, бл*ть": фанати Кривбаса зробили пародію на хіт про Зеленського – відеоролик

Вболівальники криворізького клубу спробували достукатись до футболістів після невдалого старту сезону. За основу був взятий популярний хіт про Президента України.

Вже у суботу стартує 9 тур чемпіонату України з футболу. В одному із поєдинків, який відбудеться у понеділок, зустрінуться аутсайдери УПЛ Кривбас та Інгулець.

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Кріворізький клуб вкрай невдало розпочав сезон, не вигравши жоден із семи поєдинків. Напередодні битви із Інгульцем вболівальники команди вирішили надихнути гравців.

Фанати записали кавер на відомий трек "Вова, *баш їх, бл*ть". Ця пісня з'явилась завдяки емоційному спічу президента Інгульця Олександра Поворознюка, а тепер цей мотив використали криворіжці.

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Відеоролик від вболівальників Кривбасу:

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Нагадаємо, що Кривбас взяв три очки у перших 7 турах чемпіонату Україну, через що іде на 15-ому місці в турнірній таблиці. Через це тренер команди Юрій Вернидуб заговорив про можливу відставку.

Справи у Інгульця не набагато кращі. Команда з Петрового має 4 бали у перших турах і займає 14 позицію. Матч Кривбас – Інгулець відбудеться 24 жовтня, у понеділок, на київському НСК Олімпійський. Початок – о 13:00.