Хейні різко штовхнув Ломаченка на дуелі поглядів: присутні шоковані цим жестом – відео

У ніч проти 20 травня за київським часом відбулася дуель поглядів між Василем Ломаченком і Девіном Хейні. Під час неї останній не стримав емоцій та жорстко штовхнув українського боксера.

На відео, яке виклали у мережу, можна побачити як Хейні щось говорить Ломаченку. Він кілька разів повторює одну і ту ж фразу, після чого емоції боксера беруть гору. І він з усієї сили штовхає нашого спортсмена, через що той буквально відлітає.

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Глядачі шоковані поведінкою Хейні

Усі присутні були приголомшеними вчинком Хейні. Сам же Ломаченко після цього інциденту дивися на противника з усмішкою.

Хейні брутально штовхнув Ломаченка: дивіться відео

Момент штовханини з іншого ракурсу: дивіться відео

Коли Ломаченка спитали, чому Хейні його штовхнув, український боксер зазначив, що противник зробив це, адже наляканий. Тим часом Хейні наголосив, що він "нав'яже йому (Ломаченку – 24 Канал Спорт) свою волю".

Передувала дуелі поглядів церемонія зважування. Цифри на вагах, коли на них став Василь Ломаченко, показали 61 кілограм. Коли ж це зробив Хейні, то результат був таким же.

Церемонія зважування Василя Ломаченка: дивіться відео

Церемонія зважування Девіна Хейні: дивіться відео

Зауважимо, що поєдинок відбудеться у ніч проти 21 травня. Бій буде фінальним на вечорі боксу у Лас-Вегасі. А це означає, що вихід Ломаченка та Хейні слід очікувати орієнтовно о 05:00 – 06:00 за київським часом. Сайт 24 Каналу вестиме текстову онлайн-трансляцію, тож не проґавте.