Хейні кинув виклик, маючи контракт на бій з Лінаресом, – Ломаченко про потенційний поєдинок

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко розповів, чи були офіційні пропозиції від команди Девіна Хейні. Українець заявляє, що американець кинув йому виклик тоді, коли вже мав на руках контракт про бій з Хорхе Лінаресом.

Хейні вирішив "сидіти на двох стільцях"

Нещодавно Девін Хейні несподівано у твітері кинув виклик Василю Ломаченку, запропонувавши українцю вийти на один ринг вже у травні-червні цього 2021 року. На що отримав позитивну відповідь від колишнього чемпіона.

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На думку українського боксера, американець вирішив показати, що він не боїться жодного суперника у своїй ваговій категорії. Тому вирішив публічно викликати його на бій. Однак ще одним суперником Хейні може стати Хорхе Лінарес, якого Ломаченко побив у 2018 році.

Сам боксер з України впевнений, що Хейні вів перемовини з ним, вже маючи на руках контракт про поєдинок з іншим суперником, де навіть стояв підпис Лінареса.

Я не просто написав, що хочу боксувати на рингу, а не в твітері. Він згадав про мене, коли вже підписав контракт з Лінаресом. Це моя думка, мені так здається,

– заявив Ломаченко.

"Спочатку його команда отримала контракт з Лінаресом. Він розумів, що у нього буде бій з Хорхе, а після цього вирішив нагадати про те, що готовий боксувати з усіма в цій ваговій категорії і нікого не боїться. Сам він реально розумів, що боксувати зі мною не буде. А всім іншим кинув пил в очі: "Ось дивіться, я взагалі не проти. Я готовий, я за", – стверджує українець.

Лінарес та Хейні не підписували контракт