Хейні проти Камбососа: хто фаворит у битві за звання абсолютного чемпіона

У Австралії має відбутись бій-реванш за чотири пояси у легкій вазі – Девін Хейні зійдеться із Джорджем Камбососом. Розповідаємо, хто фаворит у поєдинку.

Вже 15 жовтня, в ніч з суботи на неділю, відбудеться топовий бій у легкій вазі. У Мельбурні на тенісному корті "Род Лейвер Арена" Девін Хейні зійдеться із Джорджем Камбососом, пише 24 канал.

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Суперники вже зустрічались у червні цього року. Тоді Хейні переміг австралійці та став чемпіоном світу у легкій вазі за версіями WBA (Super), WBC, IBF, WBO та The Ring.

Тепер же на боксерів очікує реванш за звання абсолютного чемпіона у легкій вазі. Тим часом, букмекери визначили свого фаворита.

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Згідно з їх котируваннями, Хейні є явним фаворитом поєдинку. Коефіцієнт на повторний тріумф американця складає 1,12. На реванш Камбососа можна поставити за 7,20, а нічию – 24,00.

При цьому букмекери не вірять у дострокове завершення бою. Вірогідність того, що поєдинок пройде всі 12 раундів, становить 1,36, тоді як зворотній варіант – 3,00.

Потенційний суперник Ломаченка

Відзначимо, що переможець цього бою є ймовірним наступним суперником для українця Василя Ломаченка. Українець має намір повернути пояси WBA, WBO та WBC, якими він володів раніше.

Правда, сам Ломаченко ще має зійтись із Джемейном Ортісом 29 жовтня. Та і не факт, що Хейні вийде в ринг проти Василя.

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В разі повторної перемоги над Камбососом Девін має плани підвищитись у більш важку категорію. Тоді пояси стануть вільними і українець стане одним із претендентів на них.