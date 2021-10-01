Хет-трик за 30 хвилин: форвард Тоттенхема Кейн встановив рекорд Ліги конференцій

Тоттенхем 30 вересня приймав Муру у другому турі групового раунду Ліги конференцій. героєм матчу став нападник господарів Гаррі Кейн.

Один матч – три досягнення Кейна

28-річний форвард Тоттенхема з'явився на футбольному полі у другому таймі. Гаррі Кейну вистачило 30 хвилин для того, щоб стати справжнім героєм поєдинку.

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Футболіст оформив хет-трик у ворота Мури. Нападник "шпор" став автором першого хет-трику в історії нового турніру з назвою Ліга конференцій.

Завдяки такій результативності у матчі Кейн переписав і клубну історію. Гравець групи атаки став першим футболістом Тоттенхема з далекого 1995 року, який відзначився трьома голами після виходу з лави для запасних.

Але і це ще не кінець. Кейн став третім гравцем в історії, який оформляв хет-трик в одному поєдинку турнірів УЄФА, не враховуючи кваліфікації.