Хет-трик за 30 хвилин: форвард Тоттенхема Кейн встановив рекорд Ліги конференцій
Джерело:Opta
Тоттенхем 30 вересня приймав Муру у другому турі групового раунду Ліги конференцій. героєм матчу став нападник господарів Гаррі Кейн.
Один матч – три досягнення Кейна
28-річний форвард Тоттенхема з'явився на футбольному полі у другому таймі. Гаррі Кейну вистачило 30 хвилин для того, щоб стати справжнім героєм поєдинку.
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Футболіст оформив хет-трик у ворота Мури. Нападник "шпор" став автором першого хет-трику в історії нового турніру з назвою Ліга конференцій.
Завдяки такій результативності у матчі Кейн переписав і клубну історію. Гравець групи атаки став першим футболістом Тоттенхема з далекого 1995 року, який відзначився трьома голами після виходу з лави для запасних.
Але і це ще не кінець. Кейн став третім гравцем в історії, який оформляв хет-трик в одному поєдинку турнірів УЄФА, не враховуючи кваліфікації.
- Нагадаємо, що гра завершилась розгромною перемогою Тоттенхема з рахунком 5:1. Перший тайм завершився успіхом "шпор" (2:0), а вже у другому таймі тричі засмучував суперника Кейн, гол престижу Мура таки забила на початку другої 45-хвилинки.
- Після другого туру Тоттенхем із 4 очками очолив групу "G". Мура з нулем в активі замикає таблицю.
- У новому сезоні Кейн провів у футболці "шпор" 9 матчів в усіх турнірах, у яких наколотив 6 голів.