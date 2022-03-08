Хет-трик Левандовського вивів Баварію в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: відеоогляд

Баварія та РБ Зальцбург 8 березня зіграли у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Мюнхенський клуб пробився у чвертьфінал турніру.

Баварія – РБ Зальцбург 7:1

Голи: Левандовський, 12, 21, 23, Гнабрі, 31, Мюллер, 54, 83, Сане, 86 – Чергорд, 71

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На початку матчу команди обмінялись моментами. Левандовський завдавав удар у кут воріт, але голкіпер суперників потягнув постріл. Відповідь австрійського клубу була не менш гострою, але Капальдо не зміг вдало замкнути простріл, повідомляє 24 канал.

Його не стримати

Перший поєдинок між цими командами закінчився мировою 1:1.

На 12-й хвилині рахунок у матчі було відкрито. Левандовський красиво обробив передачу від Комана, але після розвороту опинився на газоні. Вобер ціною фолу зупинив польського форварда Баварії – пенальті.

До позначки підійшов сам постраждалий, холоднокровно розвівши м'яч та голкіпера у різні кути – 1:0.

Відео першого голу у матчі

Майже одразу чудову нагоду змарнували гості. М'яч дійшов до Зайвальда у штрафному господарів, але його удар йшов вище воріт, хоча Ноєр перестрахувався та перевів кінчиками пальців м'яч на кутовий.

Вже на 21-й хвилині Баварія забила вдруге. Знову Вобер привіз 11-метровий у своїй ворота. До позначки вдруге підійшов Левандовський та пробив у той же кут воріт. Голкіпер знову не вгадав напрямок пострілу – 2:0.

Другий гол Левандовського: дивіться відео

Вже через дві хвилини Левандовський забив свій третій гол у цьому матчі. Воротар невдало зіграв на випередження, влучив у Роберта. М'яч відскочив у стійку, але поляк дограв епізод до кінця та вже просто заніс його у ворота. Неймовірний Роберт Левандовський за 23 хвилини поєдинку оформив хет-трик – 3:0.

Відео третього голу Левандовського

Нокдаун для гостей

Гравець Зальцбурга втратив м'яч біля власного штрафного і Гнабрі вдало замкнув передачу Комана – 4:0.

Відео четвертого голу Баварії

Господарі просто знищували суперника на футбольному полі. Павар та Левандовський могли зробити рахунок до непристойного. Але м'яч пролетів поруч з воротами.

Перша частина зустрічі минула під повним контролем підопічні Юліана Нагельсманна. Свисток судді зафіксував у першій 45-хвилинці рахунок на табло 4:0.

По перерві Левандовський міг забивати вчетверте, але його постріл заблокував захисник Зальцбурга.

Тотальний контроль Баварії

Дев'ять хвилин знадобилось мюнхенцям, щоб вп'яте засмутити голкіпера суперника. Мюллер отримав передачу від Сане, не став пасувати, розвернувся та потужно пробив у кут воріт – 5:0.

Відео м'яча Мюллера

На екваторі другого тайму Зальцбург розмочив нуль у графі своїх забитих голів. Австрійському клубу вдалось провести швидку контратаку, яку потужним ударом під поперечину замкнув Чергорд – 5:1.

Відео голу Чергорда

Наприкінці матчу красива комбінація вдалась мюнхенцям. Мюллер знову замкнув пас від Сане та вшосте засмутив голкіпера Зальцбурга – 6:1.

Дубль Мюллера: дивіться відео

Через три хвилини м'яч всьоме побував у сітці воріт гостей – 7:1. Голом відзначився Сане після красивого асисту п'яткою від Левандовського.

Відео голу Сане

Баварія вийшла у чвертьфінал Ліги чемпіонів.