У Херсоні окупанти обстріляли один із провідних тенісних залів України: моторошні фото

Окупанти продовжують нищити все на своєму шляху. У Херсоні вони обстріли спеціалізований зал для настільного тенісу.

Знов окупанти борються проти спортивної інфраструктури

Окупанти вкотре показали, як вони "визволяють" спортивну інфраструктуру. Вже не вперше вони руйнують місця, де займалися наші чемпіони.

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У Херсоні війська Росії обстріляли вище училище фізичної культури. Зокрема, постраждала спеціалізована спортивна зала з настільного тенісу.



Окупанти обстріляли зал для настільно тенісу / Фото федерації настільного тенісу України



Окупанти обстріляли зал для настільно тенісу / Фото федерації настільного тенісу України

Це училище було одним із провідних освітніх закладів в Україні, яке готувало спортсменів-тенісистів.

Херсон перебуває в окупації військами Росії з початку березня.